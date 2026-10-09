BM'ye göre Yemen'de ağustos başından beri 200 binden fazla kişi yerinden edildi

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Acil Durum Koordinatör Yardımcısı Mohamed Yahya, Yemen'deki insani krizin ciddi şekilde kötüleştiği konusunda uyararak, bu konudaki daha fazla eylemsizliğin can kayıplarına yol açacağını belirtti.

Yahya, "Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Yemen'deki gelişmeleri ele almak için toplanan BM Güvenlik Konseyinde, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher adına konuşma yaptı.

"Bugün, Yemen'deki insani krizin ciddi şekilde kötüleştiği konusunda Konseyi uyarmak zorundayım." diyen Yahya, bu konudaki daha fazla eylemsizliğin can kayıplarına yol açacağını söyledi.

Yahya, "Son iki ayda, tırmanan çatışmalar, on yılı aşkın süredir devam eden çatışmalardan zaten bitkin düşmüş sivillere yeniden acı çektirdi. Aileler, tükenmiş birikimleri, bozulmuş geçim kaynakları ve güvenlik için az sayıda seçenekleriyle bir kez daha evlerini terk ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Yemen genelinde ağustos başından bu yana 200 binden fazla kişinin yerinden edildiğini vurgulayan Yahya, bunun, 2022 ateşkesinden bu yana en yüksek seviyedeki yeni yerinden edilmeler olduğunu dile getirdi.

"Daha fazla çatışmanın ciddi insani sonuçları olacaktır"

Yahya, son çatışmalardan önce bile Yemen'de 5 yaş altındaki 2,2 milyon çocuğun ciddi derecede yetersiz beslendiğine işaret ederek, yarım milyondan fazla çocuğun da şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu vurguladı.

Ülkedeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 250 okulun kapandığını, 137 binden fazla öğrencinin eğitimden mahrum kaldığını belirten Yahya, çatışmaların ayrıca Yemen'in sağlık sistemini çöküşe yaklaştırdığı uyarısında bulundu.

Yahya, "Dünya Sağlık Örgütü ve sağlık ortakları, ülke genelinde değerlendirilen sağlık tesislerinin yalnızca beşte üçünün tam olarak işlev gördüğünü ve çok azının travma bakımı sağladığını bildiriyor." ifadesini kullandı.

İnsani yardımlar konusunda yeterli kaynak olmadan krizin derinleşeceği, toparlanmanın daha zor ve maliyetli hale geleceğini söyleyen Yahya, "Daha fazla çatışmanın ciddi insani sonuçları olacaktır. Daha fazla insanı yerinden edecek ve insani yardıma erişimi daha da kısıtlayacaktır." dedi.

Yahya, daha fazla acıyı önlemek için siyasi bir çözümün şart olduğunun altını çizerek, "Yemen halkı endişemizden ve öfkemizden daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Toplu eylemimize, somut desteğimize ve sarsılmaz bağlılığımıza ihtiyaç duyuyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA