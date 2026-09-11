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BM temsilcisi: Yemen'deki savaş daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşebilir

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında video bağlantısı aracılığıyla konuşma yapan BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 10 Eylül 2026.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında video bağlantısı aracılığıyla konuşma yapan BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 10 Eylül 2026.

Grundberg perşembe günü yaptığı açıklamada, Yemen'de yeniden alevlenen savaşın ülkeyi, küresel etkileri de olabilecek daha geniş çaplı ve çözümsüz bir bölgesel çatışmanın içine sürükleme riski taşıdığı uyarısında bulundu. (Fotoğraf: Manuel Elias/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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