BM İnsan Hakları Konseyinin 61. Oturumu 23 Şubat'ta Cenevre'de başlayacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 2026 Yılı Dönem Başkanı ve Endonezya'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sidharto Reza Suryodipuro, İHK'nin 61. Oturumu'nun finansal gerilim ve jeopolitik ayrılıkların gölgesinde gelecek hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacağını bildirdi.

BM Cenevre Ofisine akredite gazetecilerle İHK'nın 61. Oturumu öncesinde bir araya gelen Büyükelçi Suryodipuro, oturumun 23 Şubat-31 Mart tarihlerinde yapılacağını belirtti.

İHK'nin önceliklerinden birinin jeopolitik gelişmeler, mali durumlar ve farklı ülkelerde ortaya çıkan insan haklarıyla ilgili sorunları ele almak olduğunu söyleyen Suryodipuro, üye ülkelerin farklı öncelikleri olsa da diyaloğa açık olduklarını aktardı.

Suryodipuro, "Benim başarmayı umduğum hedef, farklı çıkarlara sahip İHK üyelerinin ve gözlemcilerin aynı ortak çıkar doğrultusunda aynı yönde ilerleyebilmelerini sağlamak amacıyla bu farklılıkları kapsamlı bir şekilde ele almaktır. Bu çeşitli bakış açıları arasında köprü kurarken aynı zamanda artan mali kısıtlamalarla da başa çıkmak bir zorluk olacak." dedi.

İHK'nin 61. Oturumu'nda Afganistan, Sudan, işgal altındaki Filistin toprakları, Ukrayna, Suriye ve diğer kriz bölgelerindeki durumların ele alınacağının altını çizen Suryodipuro, Sudan ile ilgili iki farklı oturumun olacağını dile getirdi.

Suryodipuro, İHK'nin bu oturumunun finansal gerilim ve jeopolitik ayrılıkların gölgesinde gerçekleşeceğini belirterek, toplantının açılış oturumuna, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dahil 100'den fazla üst düzey yetkilinin katılmasını öngördüklerini ifade etti.

Bazı Avrupa ülkelerinin BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese hakkındaki eleştiri ve istifa çağrılarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Suryodipuro, konuyla ilgili bir ülke misyondan "bir mektup" aldığını doğruladı ancak buna ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Suryodipuro, bu konudaki herhangi bir şikayetin, görev sahiplerinin bağımsızlığını korumak için yerleşik uygulamaya uygun olarak BM Özel Raportörleri Koordinasyon Komitesine iletileceğini de sözlerine ekledi.