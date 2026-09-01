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BM Genel Sekreteri'nden ABD ve İran'a azami itidal çağrısı

BM Genel Sekreteri'nden ABD ve İran'a azami itidal çağrısı
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında hafta sonu yeniden başlayan çatışmaların ardından taraflara azami itidal çağrısında bulundu. Sözcü Stephane Dujarric, karşılıklı ateşlerin son derece üzücü olduğunu belirterek, Guterres'in diplomatik faaliyetlere ve görüşmelere dönülmesini teşvik ettiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Eylül (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında hafta sonu yeniden başlayan çatışmaların ardından taraflara azami itidal çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric pazartesi günü yaptığı açıklamada, "ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında karşılıklı ateşlerin yeniden başlaması, en hafif tabirle son derece üzücü" dedi.

Sözcü, "Genel Sekreter, bir kez daha herkese azami itidal çağrısında bulunuyor. Bölgede istikrar ve güvenin yeniden tesisine katkı sağlayacak bir çözüme varılması amacıyla diplomatik faaliyetlere ve görüşmelere dönülmesini teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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