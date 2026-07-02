Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'deki patlama için "derin endişe" duyduğunu belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin başkenti Şam'da Adalet Sarayı yakınında meydana gelen ve 5 kişinin öldüğü patlamayla ilgili derin endişe duyduğunu bildirdi. Sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Guterres, sorumluların adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama için "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

"Genel Sekreterin, Şam'daki Adalet Sarayı yakınlarında bugün meydana gelen patlamayla ilgili derin endişesini dile getirdiğini size bildirebilirim." diyen Sözcü, Guterres'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileklerini ilettiğini belirtti.

Dujarric, "Genel Sekreter, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu yineleyerek, sorumluların tespit edilip adalete teslim edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır." dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki kafede meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var

Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
Ayşe Tokyaz cinayeti davası ertelendi

Ayşe'nin otopsi raporunda çarpıcı detaylar! Hepsi vücudundan çıktı
Çakmak yüklü hafif ticari araç, alev alev yandı

Araba, içindekilerle birlikte alev alev yandı
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi

Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı'nı seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke

Kazımcan Karataş Türkiye'yi seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke