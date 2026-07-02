Haberler

Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci

Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci Haber Videosunu İzle
Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da amatör ligde mücadele eden Amasya Gücü FK'de başkanlığa getirilen Levent Hırçın, kulübün resmi evrak ve yazışma işlerini gerçekleştiriyor, sporcuların ihtiyaç duyduğu malzemeleri hazırlıyor, ardından antrenör eşofmanlarını giyerek takıma taktik ve fiziksel çalışma yaptırıyor.

Amasya'da amatör ligde mücadele eden Amasya Gücü FK'nin başkanı olan Levent Hırçın, aynı zamanda antrenörlük ile malzemecilik görevlerini de üstleniyor.

AYNI ANDA 3 FARKLI İŞİ BİRDEN YAPIYOR

Küçük yaşlardan itibaren birçok kulüpte futbol oynayan, 9 yıldır da profesyonel olarak antrenörlük yapan Hırçın, geçen yıl Amasya Gücü FK'nin antrenörlüğüne getirildi.

Kulübün 12 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başka aday olmayınca başkanlığa getirilen Hırçın, maddi sorunlar nedeniyle kulübün idari işler, teknik yönetim, malzemecilik gibi tüm görevlerini üstlendi.

Her sabah erken saatlerde kulüp binasının yolunu tutan Hırçın, önce kulübün resmi evrak ve yazışma işlerini gerçekleştiriyor. Daha sonra sporcuların ihtiyaç duyduğu malzemeleri hazırlayan Hırçın, küçüklerin forma ve kramponlarını kendi elleriyle giydiriyor.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Hırçın, bu kez antrenör eşofmanlarını giyerek takıma taktiksel ve fiziksel çalışma yaptırıyor. Amatör lig için hazırlık çalışmalarını sürdüren kulübün yaz spor okuluna kayıt yaptıranlarla 60 sporcusu bulunuyor. Yaz okulu kurslarının ilk gününde sahada hummalı bir çalışma yürüten Levent Hırçın, AA muhabirine, kariyeri boyunca edindiği tecrübeleri artık tamamen kendi kulübünün çatısı altında çocuklara aktardığını söyledi.

''İNŞALLAH AHLAKLI VE GÜZEL NESİLLER YETİŞTİRECEĞİZ''

İşini büyük sevgi ve fedakarlıkla yürüttüğünü dile getiren Hırçın, şöyle devam etti: "Antrenörlük kariyerimi daha önce kentteki başka kulüplerde sürdürmüştüm. Kulüpte bir süre antrenörlük yaptıktan sonra başkan seçildim. Bugün yaz kursumuzun ilk günündeyiz. Hem bizler hem de çocuklarımız büyük heyecan yaşıyor. Bir taraftan yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Kulübün hem başkanlığını hem antrenörlüğünü hem de malzemeciliğini aynı anda yürütüyorum."

''HEM EĞLENİYORUZ HEM ÇALIŞIYORUZ''

Levent Hırçın, yoğun tempoya rağmen işini severek yaptığını vurgulayarak, "Sahada hem eğleniyoruz hem çalışıyoruz hem de geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Amacımız çocukları dijital bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan korumak. İnşallah Amasya'mızda ahlaklı ve güzel nesiller yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı. Kulübün spor okuluna katılan Yusuf Ayaz Gültekin ise Levent Hırçın sayesinde güzel yerlere geleceklerine ve başarılı olacaklarına inandığını kaydetti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor, yıldız futbolcular için Dünya Kupası'nı bekliyor

Dünya Kupası'nın yıldızları Amed'e geliyor! Başkan dev müjdeyi verdi
Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı

Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Kıyamet alameti mi
Çakmak yüklü hafif ticari araç, alev alev yandı

Araba, içindekilerle birlikte alev alev yandı
Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada

Sudan sebeple, birbirlerine öldüresiye saldırdılar
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Tepki çığ gibi! Süper Lig'in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı

Süper Lig'in yıldız golcüsü, G.Saray forması giyip antrenman yaptı
Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı'nı seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke

Kazımcan Karataş Türkiye'yi seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke