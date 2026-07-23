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BM'den Mescid-i Aksa Baskınına Statüko Uyarısı

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Filistin topraklarını gasbeden 1300'den fazla İsraillinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi üzerine Kudüs’te kutsal mekanlarla ilgili statükonun korunması gerektiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Filistin topraklarını gasbeden 1300'den fazla İsraillinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi üzerine Kudüs'te kutsal mekanlarla ilgili statükonun korunması gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden 1300'den fazla İsraillinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi hakkındaki soruya Dujarric, "Kudüs'te Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve elbette İslam'ın kutsal mekanlarıyla ilgili bir statüko vardır ve bu statükonun korunması zorunludur." yanıtını verdi.

Dujarric, "İsrailli yetkililerin de bu statükoya saygı duyulmasını ve tüm dinlerin mensuplarının bu mekanlarla, kendi mekanlarıyla, özgürce etkileşim kurabilmelerini sağlaması gerekir. Bugün gördüğümüz bu tür faaliyetler, bu statüko için çok tehlikelidir." ifadelerini kullandı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden 1300'den fazla fanatik İsraillinin, İsrail polisinin koruması altında bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği ve sabah namazına gelen Müslümanları darbettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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