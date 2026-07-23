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Orkun Kökçü kaldığı yerden devam ediyor

Orkun Kökçü kaldığı yerden devam ediyor
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Geçtiğimiz sezon özellikle Süper Lig’in ikinci yarısında attığı gollerle dikkat çeken Orkun Kökçü, bu performansına kaldığı yerden devam ediyor. Midtjylland filelerini de havalandırmayı başaran milli futbolcu, yeni sezona golle başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Midtjylland’ı 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golü 26. dakikada Orkun Kökçü’den geldi.

ORKUN KÖKÇÜ HIZ KESMEDİ

Geçtiğimiz sezon özellikle Süper Lig’in ikinci yarısında etkili bir performans ortaya koyan ve attığı gollerle takımına önemli puanlar kazandıran Orkun, yeni sezona da gollü bir başlangıç yaptı.

SON GOLÜ 9 MAYIS'TAYDI

2025-2026 sezonunu tüm kulvarlarda toplam 41 maçta 10 gol, 10 asistle tamamlayan Orkun, son gol sevincini 9 Mayıs tarihinde Tüpraş Stadyumu’nda Trabzonspor’a karşı yaşamıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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