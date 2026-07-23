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Beşiktaş'ta yeni imajını görenler tanıyamadı, herkes yeni transfer sandı

Beşiktaş'ta yeni imajını görenler tanıyamadı, herkes yeni transfer sandı
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Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezon kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou, Dünya Kupası'nın ardından imaj tazeledi. Saçlarını tamamen kesen Agbadou'nın yeni görüntüsü taraftarları şaşırttı. Futbolseverler, ''Bu adam kim? Yeni transfer mi?'' şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland’ı 1-0 mağlup ederek tura göz kırpan Beşiktaş’ta, galibiyetin yanı sıra Emmanuel Agbadou’nun yeni imajı gündeme damga vurdu.

AGBADOU'DAN YENİ İMAJ

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kadroya katılan ve sergilediği performansla savunmanın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Emmanuel Agbadou, Dünya Kupası arasının ardından sahaya bambaşka bir görünümle çıktı. Uzun süredir kullandığı saç stilini değiştirerek radikal bir kararla saçlarını tamamen kestiren Fildişi Sahilli stoper, yeni görüntüsüyle görenleri şaşırttı. Midtjylland mücadelesinde Agbadou’yu sahalarda görmeye alışık oldukları tarzın dışında bulan futbolseverler, sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarda bulundu.

''BU ADAM KİM? YENİ TRANSFER Mİ?''

Siyah-beyazlı taraftarların Agbadou’nun yeni imajı için yaptığı yorumlar kısa sürede viral oldu. İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

  • "Bu adam kim? Yeni transfer mi?"
  • "Agbadou gitmiş, yerine yepyeni bir stoper gelmiş!"
  • "Saha içinde tanıyamadık ama savunmadaki sağlamlığı hiç değişmemiş."
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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