Riva'da yasak dinlemedi: Dalga ve akıntıya kapıldı, boğuldu

BEYKOZ'da yoğun dalga ve akıntı nedeniyle alınan tedbirlere rağmen Riva'da denize giren kişi boğuldu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Beykoz Riva'da bulunan bir koyda meydana geldi. Beykoz Kaymakamlığı bugünden itibaren 5 gün süreyle denize girmeyi yasakladı. Yasağa rağmen serinlemek amacıyla denize giren kişi bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Riva Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği (RAKDER) ekipleri geldi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı