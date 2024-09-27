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BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya sesleniyor

BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya sesleniyor
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Gazze ve Lübnan'da saldırılarını sürdüren İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.

İsrail ordusu, Gazze'de devam ettiği katliamın yanı sıra Lübnan'da da saldırılarını artırdı. Dünyanın gözü önünde vahşet aralıksız sürerken, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda skandal yaşanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Netanyahu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Binyamin Netanyahu İsrail Lübnan Gazze

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Yorumlar (1)

bagıran adam:

Parası olan seslenir. Arkada abd var

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