BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya sesleniyor
Gazze ve Lübnan'da saldırılarını sürdüren İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.
İsrail ordusu, Gazze'de devam ettiği katliamın yanı sıra Lübnan'da da saldırılarını artırdı. Dünyanın gözü önünde vahşet aralıksız sürerken, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda skandal yaşanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.
Netanyahu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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