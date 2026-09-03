Haberler

BM: Afganistan'da 2009-2021 arası çatışmalarda en az 40 bin sivil öldü

BM: Afganistan'da 2009-2021 arası çatışmalarda en az 40 bin sivil öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, Afganistan'da Ocak 2009'dan Ağustos 2021'e kadar süren silahlı çatışmalarda en az 40.000 sivilin öldüğünü, 77.000'den fazla sivilin yaralandığını açıkladı. BM Afganistan Yardım Misyonu'nun raporuna göre, mağdurların %95'i duygusal veya psikolojik, %58'i fiziksel zarar gördü. Mağdurların çoğu mali tazminat, adalete erişim ve ihlallerin önlenmesini talep ederken, BM tüm taraflara hesap verebilirlik çağrısında bulundu.

KABİL, 3 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Afganistan'da Ocak 2009'dan Ağustos 2021 ortalarına kadar süren silahlı çatışmalarda en az 40.000 sivilin hayatını kaybettiğini, 77.000'den fazla sivilin de yaralandığını açıkladı.

BM Afganistan Yardım Misyonu, çatışmalardan sağ kurtulan 195 kişi ve aileleriyle yapılan görüşmelerin yanı sıra şiddet mağdurlarına hizmet veren 23 ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşuyla yapılan istişareler ve 23 Taliban yetkilisiyle yürütülen diyaloglar yoluyla toplanan ilk elden bilgilerden oluşan kapsamlı raporunu salı günü yayımladı.

Raporda, görüşülen kişilerin yüzde 95'inin silahlı çatışmalar nedeniyle depresyon, anksiyete ve geçmişe dönüşler gibi travmayla ilişkili semptomlar da dahil olmak üzere duygusal veya psikolojik, yüzde 58'in ise fiziksel zarar gördüğü belirtiliyor.

Mağdurlara ihtiyaçları sorulduğunda yüzde 81'inin mali tazminat, yüzde 48'inin adalete erişim ve yüzde 47'sinin ise ihlallerin tekrarını önlemeye yönelik tedbir talebinde bulunduğu kaydedildi.

Raporda, çatışmayla ilgili sorumlulukları olan tüm taraflara hesap verebilirlik çabalarını destekleme ve mağdurların hak ve ihtiyaçlarına yönelik tedbirlere katkıda bulunma çağrısı yapıldı.

Kaynak: Xinhua
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınır komşumuzda salgın boyut değiştirdi! Vaka ve ölü sayısında korkutan artış

Sınır komşumuzda alarm! Vaka ve ölü sayısında korkutan artış
Gündemi sarsan YPG iddiasına MSB'den yanıt

Gündemi sarsan YPG iddiasına MSB'den yanıt
PSG kasayı doldurdu! Tam 400 milyon euro kazandılar

Bu yaz tam 400 milyon euro kazandı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı

Bir devrin sonu! Yolun açık olsun Talisca
Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Ne hayallerle gelmişti
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı teklifi ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun teklifini ilk kez açıkladı