BM, ABD'nin Venezuela ile İlişkilerindeki Gerginlikten Endişeli

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin, Venezuela'dan ayrılan ve "uyuşturucu yüklü" olduğu iddia edilen gemiye Karayipler'in güneyinde düzenlediği saldırı için "ABD ile Venezuela arasında artan gerginlikten çok endişeli" olduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

ABD'nin dün Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan ve "uyuşturucu yüklü" olduğu iddia edilen gemiye düzenlediği saldırı hakkındaki bir soruya Dujarric, "ABD Başkanının açıklamasını gördük. Videoyu izledik. Genel olarak, ABD ile Venezuela arasındaki artan gerginlikten çok endişeli olduğumuzu söyleyebilirim." şeklinde cevap verdi.

Dujarric, gerilimin azaltılması ve anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ve BM Şartı'na uygun olarak barışçıl bir şekilde çözülmesinin önemli olduğunu düşündüklerini belirtti.

ABD'nin söz konusu ölümcül saldırısının yasal olup olmadığı hakkındaki bir soruya da sözcü, BM olarak saldırının yasallığı konusunda bir tavır alacak durumda olmadıklarını, ancak ulusötesi uyuşturucu ticaretinin büyük bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Dujarric, "Bizim için önemli olan, bu tür ulusötesi suç tehditleriyle başa çıkma çabalarının hukukun üstünlüğü, temel hakların korunması gibi prensiplerle uyumlu olmasını sağlamak için ilgili herkesin işbirliğini ve yapıcı diyaloğu güçlendirmesidir." ifadelerini kullandı.

Başkan Donald Trump, dün ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan ve "uyuşturucu yüklü" olduğunu iddia ettiği bir gemiye saldırı düzenlediklerini ve saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü söylemişti.

Daha sonra Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında saldırıya ilişkin bir soruya da Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde yanıt vermişti.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" şeklinde tanımlamıştı.

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun yola çıktığı bildirilmişti.