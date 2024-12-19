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ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Heyet Tahrir Şam'ın olumlu ifadelerini takip ettiklerini belirtirken, somut adımlar atılması halinde ABD'li yetkililerin Suriye'ye gönderilebileceğini duyurdu. Blinken, HTŞ'nin terör listesinden çıkarılmasının gündeme gelebileceği şartları sıraladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Heyet Tahrir Şam'ın olumlu ifadelerini takip ettiklerini belirtirken, somut adımlar atılması halinde ABD'li yetkililerin Suriye'ye gönderilebileceğini duyurdu. Blinken, HTŞ'nin terör listesinden çıkarılmasının gündeme gelebileceği şartları sıraladı.

BLİNKEN: HTŞ LİDERİNİN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR OLUMLU

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bloomberg News'e verdiği röportajda Suriye'deki son durumu ve ülkedeki geçiş sürecini değerlendirdi. Şu ana dek HTŞ lideri Ahmed eş Şara'nın (Ebu Muhammed el Culani) yaptığı açıklamaların olumlu olduğunu ve ilk adımların da yapıcı olduğunu kaydeden Blinken, esas olarak somut olumlu adımların atılmasını beklediklerini söyledi.

Blinken'dan HTŞ'ye Şartlı Destek Mesajı: Somut Adımlar BekleniyorABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILMASI GÜNDEME GELEBİLİR

HTŞ ile doğrudan temas halinde olduklarını belirten Blinken, örgütün Suriye'deki geçiş sürecinde atacağı yapıcı adımlara bağlı olarak HTŞ'nin "terör listesinden" çıkarılmasının gündeme gelebileceğini vurguladı. Blinken, "HTŞ lideri Bay (Ebu Muhammed) Colani'den olumlu açıklamalar duyduk ancak herkesin odaklandığı şey, sahada gerçekte neler olduğu. Herkesi kapsayan bir Suriye inşa etmek için çalışıyorlar mı?" değerlendirmesini yaptı.

ABD, HTŞ İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRLANIYOR

ABD'nin yetkilileri Suriye'ye gönderme ihtimali konusunda ülkedeki tüm aktörlerle "doğrudan iletişim" kurmanın önemine dikkat çeken Blinken, "Olabildiğince açık konuşmak, dinlemek, sürecin seyrini ve nereye gitmek istediklerini elimizden geldiğince iyi anlamak önemli. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde yetkililer gönderme sürecini düşüneceğiz." dedi.

KAPSAYICI BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMELERİ GEREKİYOR"

"Blinken, geçiş sürecinde HTŞ ve yönetimde rol alan diğer grupların bu süreci bir mezhep temeline dayandırmadan, tüm Suriyelileri kapsayacak şekilde, azınlıkların haklarını da koruyarak ve DEAŞ gibi terör örgütlerine alan bırakmadan yürütmeleri durumunda uluslararası toplumun desteğinin hızlıca geleceğini belirtti. Bakan Blinken, "Eğer bu adımları atar ve uluslararası toplumun beklediği diğer kriterleri yerine getirirlerse, (tanınma ve destek açısından) çok olumlu bir süreci görebileceğimizi düşünüyorum. Bunun için HTŞ ve orada bulunan diğer grupların kapsayıcı bir şekilde hareket etmesini gerektiriyor." yorumunu yaptı.

BAKAN YARDIMCISI ŞAM'A GİDİYOR

Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek. Barbara Leaf'in HTŞ Lideri Colani ile görüşmesi bekleniyor.

ABD, 2012 yılında büyükelçiliğini kapatarak ve tüm diplomatik personelini ülkeden çekerek Suriye'den tamamen ayrılmıştı.

SURİYE'DE BAAS REJİMİNİN DEVRİLMESİ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed, 8 Aralık'ta başkentten kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçtı. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlendi. Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu, Muhammed el-Beşir Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçti. Rejimin devrilmesinin ardından birçok Batı ülkesi Şam'a heyet gönderdi.

ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSerhat Bagci:

EKREM İMAMOĞLU HABERİ İSTİYORUZ ! ADAM GÖRÜN BİRAZ

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Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıMusa Budak:

Haber. Com bu haberleri Mars'tan mı yapıyorsun. Sırf haber yapmak için haber yapılır mı? HTŞ Türkiye'nin de terör listesine Colani'yle İbrahim kalan hatıra fotoğrafı çekti. Birtek ABD mi görüşüyor.

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Haber Yorumlarıkendrick lamar:

haahh basliga bak cb erdogan da sisiyle goruseceginde boyle baslik attiniz mi :D

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

ABD kurduğu örgütü şimdi etkisi altında tutacak

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Haber YorumlarıJokerAllame:

savaş ortak neredesin :) ?

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