Bitlis ve Hakkari'de Adli Yıl Açılış Törenleri Yapıldı

BİTLİS/ Bitlis ve Hakkari'de adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bitlis Adliyesi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Fazıl Kandemir, adli yıla aynı sorumluluk duygusu ve hedef doğrultusunda güçlü bir ekip olarak başladıklarını söyledi.

Adliyede bir aile olduklarını belirten Kandemir, "Bu ailenin her bir üyesinin yaptığı iş değerlidir. Birimizin başarısı hepimizin başarısıdır. Bitlis Adliyesinin her bir ferdi, üstlendiği görev ne olursa olsun, adaletin gerçekleşmesinde aynı zincirin önemli bir halkasıdır. Hakiminden cumhuriyet savcısına, personelinden güvenliğine kadar hepimiz farklı görevler üstleniyoruz ancak hepimiz aynı değere, aynı ideale ve aynı amaca hizmet ediyoruz." dedi.

Adaletin yalnızca dosyalardan, kararlardan ve duruşmalardan ibaret olmadığını ifade eden Kandemir, adaletin vatandaşın adliyeye adım attığı ilk andan itibaren hissettiği güveni, görevini yerine getiren çalışanların duyduğu huzuru ve herkesin aynı hedef doğrultusunda gösterdiği özveriyi de kapsadığını dile getirdi.

Kandemir, yeni adli yıldaki hedeflerinin daha güçlü iletişim, daha hızlı ve etkin adalet, daha yüksek kurumsal aidiyet ve adliyeden ayrılan her vatandaşta daha güçlü bir güven duygusu oluşturmak olduğunu vurguladı.

Yeni adli yılla birlikte çalışma huzurunun ve dayanışmanın güçlendiği, vatandaşların güvenle kapısından girdiği ve adalet duygusuyla ayrıldığı bir adliye anlayışını büyütmek istediklerini belirten Kandemir, "Bir arkadaşımızın yaşadığı sorun, hepimizin sorunudur. Bir arkadaşımızın başarısı, hepimizin başarısıdır. Bir arkadaşımızın emeği, bu ailenin ortak emeğidir. Yeni adli yılda hep birlikte daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve birbirimize daha çok destek olacağız." diye konuştu.

Bitlis Adalet Komisyonu Başkanı Elif Sarı Yüce de görevleri başında şehit olan tüm adalet mensuplarını rahmet ve minnetle andı.

Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyen Yüce, adaletin daha hızlı, etkin ve hakkaniyete uygun şekilde tecelli etmesi için herkesin elinden geleni yapacağına inancının tam olduğunu belirtti.

Bitlis Baro Başkanı Gülhan Bayram Sekmen de "Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır. Hukuk devleti için yargının her türlü gruplaşmadan, siyasi ve ideolojik kamplaşmadan uzak kalması ve tarafsızlığını koruması şarttır. Halkımızın adliyelere güven oranının en üst seviyeye çıkması en büyük arzumuz ve amacımız olmalıdır." ifadesini kullandı.

Programa hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Hakkari

Valilik bahçesinde düzenlenen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Sait Özdemir, burada yaptığı konuşmada, anlamlı bir günde ve anlamlı bir yerde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bağımsız ve tarafsız yargının adaletin en büyük teminatı olduğunu vurgulayan Özdemir, "Kararlarımızda vicdanımızın, hak ve hukukun temel ilkelerinin vazgeçilmez olduğu düsturuyla yaşamaktayız." dedi.

Yargı görevinin kürsüsü ve savunmasıyla bir bütün olduğunu ifade eden Özdemir, avukatların yargının bağımsız ve tarafsız bir ayağı olduğunu belirterek adli yıllarını kutladı.

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Küskü de yeni bir adli yıla başlamanın heyecanını ve sorumluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Küskü, "Adalet mülkün temelidir, hukukun üstünlüğü ise adaletin en güçlü güvencesidir." diyerek yargı mensuplarının Anayasa'ya, hukuka ve kanuna bağlı kalarak hiçbir ayrım gözetmeksizin adaletin tecellisine hizmet etmesi gerektiğini belirtti.

Hakkari 1. İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Seydibey, yeni adli yılın açılışının hayırlı olmasını diledi.

Seydibey, hukukun üstünlüğünün tesis edildiği ve adaletin hakkaniyetle sağlandığı bir yıl temennisinde bulunarak adalet teşkilatına başarılar diledi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in öncülüğünde adalet hizmetlerinin daha etkin, hızlı, erişilebilir ve vatandaş odaklı sunulmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Turan, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı olarak adli görevlerin yanı sıra idari sorumlulukları da hassasiyetle sürdürdüklerini belirterek, "Adliye binamızın inşaatının hızlandırılması ve İdare Mahkemelerimizin kuruluşuyla birlikte artan hakim ve savcı sayısı kapsamında ihtiyaç haline gelen yeni lojman binamızın teminine ilişkin çalışmalarımızı hızlı şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Hakkari Barosu Başkanı Ergün Canan da yeni adli yılın Türkiye'ye, Hakkari'ye ve yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.

Programa, Hakkari 2. İdare Mahkemesi Başkanı Oğuzhan Bayram, Basın Savcısı Hakan Tatlı, Vali Yardımcıları Burak Gürbüz, Bilal Çelik, Murat Güneş ve Orçun Cüneyt Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

Kaynak: AA