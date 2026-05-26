Bitlis Valisi Karakaya, bayram ziyaretlerinde bulundu

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kurban Bayramı arifesinde polis ve jandarma yol kontrol noktaları ile hastaneyi ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Karakaya, Kurban Bayramı arifesinde Bitlis-Siirt ile Bitlis-Muş kara yolundaki polis ve jandarma yol kontrol noktalarına gitti.

Denetim noktalarındaki güvenlik güçleriyle bir araya gelerek tedbirler hakkında bilgi alan Karakaya, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri yürütülen çalışmaları inceledi.

Görev başındaki polis ve jandarma personeline kolaylıklar dileyerek bayramlarını tebrik eden Karakaya, sürücülerle de sohbet ederek trafik kurallarına uymalarını istedi.

Beraberindekilerle Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne giden Karakaya, tedavileri devam eden hastaları ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti, bayramlarını kutladı.

Sağlık personeliyle de bir araya gelen Karakaya, fedakarca görev yapan sağlık çalışanları ve hastanedeki vatandaşlarla sohbet etti.

Karakaya'ya, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene eşlik etti.