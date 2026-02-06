Haberler

Bitlis'te iki araçta 17 kilo 500 gram skunk ele geçirildi; 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tatvan ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan bir araçta yapılan aramada 9.5 kilo, başka bir araçta ise 8 kilo skunk ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. İki şüpheli tutuklandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ve takip sonucu yakalanan bir araç ile ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu başka bir araçta yapılan aramada toplam 17 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir araç, kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan araçta yapılan aramada 9 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Aynı çalışmalar kapsamında durdurulan başka bir araçta yapılan aramada ise yakıt deposuna gizlenmiş 8 kilogram skunk bulundu. Her iki olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...

Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Ünlülerin toplandığı mekana dev operasyon! Gizli ortağı o isim çıktı
Korkunç kazada yaralılar var! İkisi çocuk

Korkunç kazada yaralılar var! İkisi çocuk
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı