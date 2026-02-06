Haberler

Bitlis'te iki araçta 17 kilo 500 gram skunk ele geçirildi; 2 tutuklama

Bitlis'te iki araçta 17 kilo 500 gram skunk ele geçirildi; 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan iki araçta toplam 17 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ve takip sonucu yakalanan bir araç ile ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu başka bir araçta yapılan aramada toplam 17 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir araç, kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan araçta yapılan aramada 9 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Aynı çalışmalar kapsamında durdurulan başka bir araçta yapılan aramada ise yakıt deposuna gizlenmiş 8 kilogram skunk bulundu. Her iki olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi

Sağanak sonrası kabusu yaşadılar! Öğrenciler tahliye edildi
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı para 'değer miydi' dedirtti

İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı 'değer miydi' dedirtti