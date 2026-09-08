Bitlis'te Türk Kızılay aşevi açıldı

Türk Kızılay'ınca "81 İlde 81 Aşevi Projesi" kapsamında Bitlis'te yapılan aşevi, törenle hizmete açıldı.

Atatürk Mahallesi'nde Eren Holding'in katkılarıyla hayata geçirilen aşevinden her gün ihtiyaç sahibi 1100 kişiye sıcak yemek ulaştırılması planlanıyor.

Törende konuşan Bitlis Vali Vekili Tarık Safa Kahveci, Türkiye Cumhuriyeti'nin, sadece kendi coğrafyasıyla sınırlı kalmayıp Somali'den Libya'ya, Kafkasya'dan Bosna'ya, Azerbaycan'a, Myanmar'a, dünyanın dört bir köşesindeki mazlum ve mağdur olan coğrafyalara ve insanlara bir umut olduğunu anlattı.

Kahveci, şunları kaydetti:

"Bizler yeryüzünde iyiliğin temsilcisi olmaya kendisini aday gören bir milletiz. Biz bu aşkla yeryüzünde iyiliğin iyice yayılması ve toplumun tüm kesimlerinde yer bulması için canla başla gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ticaretten tarıma, turizmden kültüre birçok alanda farklı eserler meydana geliyor. Bunların yanında elbette en önemli diyeceğimiz sahalardan biri de insani yardım hareketlerinin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması. İnanıyorum ki bu yatırımla Bitlisimiz de mağdur kalmış, gece aç yatağa girecek kimsenin kalmadığına hep birlikte şahit olacağız."

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise "81 İlde 81 Aşevi Projesi"ni geçen yıl başlattıklarını belirterek, bu kapsamda 81 ilde aşevi açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Projenin üzerinden bir yıl geçtiğini ve aşevlerini teker teker hayata geçirmeye başladıklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz ay Kars'taydık, şimdi Bitlis'teyiz. Sivas'ta, Üsküdar'da, Kayseri'de devamında da 6 ayın içinde 20 ilimizde aşevlerimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Türk Kızılay olarak neden aşevlerine özel bir ilgi gösterdik, neden 81 ile yayalım dedik? Bunun birkaç sebebi var. Bunlardan en önemlisi Türk Kızılay olarak milletin yardım eliyiz. Yardım eli olarak hareket ederken her zaman şunu soruyoruz. Milletimin şu anda neye ihtiyacı var, önümüzdeki 5 ile 10 sene milletimin Kızılay'dan beklentisi nedir? Devletimiz son derece güçlü. Kurumlarımız gereken her şeyi yapıyor ama günün sonunda Türk Kızılay olarak bu sistemin içinde geride hiç kimseyi bırakmamak ve arada da yapacağımız ne varsa devletimizin yanında, milletimizin yardım eli olarak kendimizi konumlandırmak istiyoruz."

Ülke nüfusunun yaşlandığına dikkati çeken Yılmaz, TÜİK istatistiklerine göre ülkenin üçte birinin tek başına evinde yaşadığını aktardı.

Yılmaz, "Bunların içinde 60, 70 ve 80 yaşını geçen büyüklerimiz var. Bu büyüklerimiz bu ülke için çok emek vermişler. Çocuklarını büyütmüşler, belki bir yerlerde çok güzel kademelere getirmişler ama evlerini, köylerini terk etmek istemiyorlar. Aşevlerimizi 81 ile yaygınlaştırırken ilk hedefimizi bu şekilde konumlandırdık. Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın kapısını çalalım. Belki onun çocuğu ve torunu değiliz ama onun çocuğu ve torunu adına gönüllülerimizle elini öpelim, nasılsın diye soralım ve bir kap yemeği de bunun bir bahanesi haline getirelim. Bu aşevlerinde pişen yemekler gönüllü ekibiyle her gün kapılar çalınarak on binlerce kişiye ulaştırılıyor. Türkiye'nin dört bir tarafından her gün aşevlerinden 50 bin kişiye bu yemekler ulaştırılıyor." diye konuştu.

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz de Bitlis için önemli bir aşevinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün iyiliğin, dayanışmanın ve insanımıza uzanan sıcak bir evin kapısını aralıyoruz. Kızılay olarak bizler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı yalnızca bir görev değil, insani bir sorumluluk olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Açılışa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Fazıl Kandemir, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA