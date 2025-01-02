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Bitlis'te Regaip Kandili Programı ve Yeni Camii Açılışı

Bitlis'te Regaip Kandili Programı ve Yeni Camii Açılışı
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Bitlis'in Başhan Köyü'nde, yenilenen caminin açılışı ve Regaip Kandili programı düzenlendi. 14,5 milyon lira toplanarak yapılan caminin ibadete açılmasıyla birlikte, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya; barış ve hayır dileklerinde bulundu.

Bitlis'te, Başhan Köyü Aşağı Mahalle Camii Yaşatma Derneği, Müftülük ve hayırseverler tarafından yaptırılarak ibadete açılan camide Regaip Kandili programı düzenlendi.

Başhan Köyü Aşağı Mahalle Camii Yaşatma Derneği üyeleri, camiyi yaptırmak için kırmızı ışıklara bıraktıkları yardım sandıkları, üst geçitlere ve duraklara yapıştırdıkları reklam ve afişlerle 14,5 milyon lira topladı.

Köyde 5,5 ayda inşa edilerek ibadete açılan 900 kişi kapasiteli Başhan Köyü Merkez Camisi'nde yatsı namazı sonrası yapılan kandil programında, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Din görevlileri tarafından ilahilerin seslendirildiği, duaların edildiği programa katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, gazetecilere, Regaip Kandili'nin Bitlislilere ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti.

Regaip Kandili'nin üç ayların başlangıcı olduğunu belirten Karakaya, "2025'in başındayız. Mazlum coğrafyalar başta olmak üzere bütün dünyada barışın hakim olmasını temenni ediyorum. İnşallah Regaip Kandili, şehrimiz, ülkemiz ve bütün İslam alemi için hayırlar, güzellikler getirsin, akan kanlar ve gözyaşı dursun diyorum. Bütün hemşerilerimin kandilini tebrik ediyorum." dedi.

Kısa sürede inşa edilen 900 kişi kapasiteli Başhan Köyü Merkez Cami'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Karakaya, caminin yıllarca vatandaşlara hizmet vereceğini kaydetti.

Dernek üyelerinden Yunus Gözeten de mayıs ayında eski camiyi yıktıklarını, inşa ettikleri caminin temelini ise 10 Temmuz'da attıklarını belirtti.

Caminin 5,5 ayda tamamlandığını söyleyen Gözeten, "Bu sürede caminin yanındaki trafik ışıklarının yanına 2 sandık kurduk. Sandıkların yanında 2 kişi durdu ve 7,5 milyon lira topladık. Yine üst geçitlere ve duraklara yapıştırdığımız reklam ve afişlerden hesaplarımıza 7 milyon lira para aktarıldı. Camiyi çoğunlukla vatandaşların yardımlarıyla yaptık. Kadınlarımızın da çok büyük katkısı oldu. Allah Bitlis halkından razı olsun. Katkı sunan herkese minnettarız." diye konuştu.

Muş

Muş'ta da Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Camide mevlit okunması ve dua edilmesinin ardından Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir, Regaip Kandili gecesinin önemini anlattı.

Türk Kızılay Muş Şubesi, vatandaşlara helva ikram etti.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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