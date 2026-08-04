Bitlis'te 4 şüpheli midesinde uyuşturucuyla tutuklandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde mide ve bağırsaklarında 1 kilo 392 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen 4 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde mide ve bağırsaklarında 1 kilo 392 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen 4 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Tatvan'da durdurulan otobüsteki 4 yabancı uyruklu şüphelinin röntgen ve tomografi incelemelerinde, mide ve bağırsaklarında 117 parça halinde 1 kilo 392 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu belirlendi.
Tıbbi müdahaleyle çıkarılan uyuşturucu maddelere el konuldu.
"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.