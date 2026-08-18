Bitlis'te mobil kanser taramasında 7 ayda 7 bin 303 kişiye ulaşıldı

Bitlis'te, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Mobil Kanser Tarama Aracı ile 7 ayda 7 bin 303 kişi ücretsiz kanser taramasından geçirildi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren mobil araç, hafta içi her gün farklı ilçe ve köylere giderek vatandaşlara kanser taraması hizmeti sunuyor.

Ocak ayından bu yana yapılan taramalarda 3 bin 14 kişiye rahim ağzı, 2 bin 732 kişiye kalın bağırsak ve 1557 kişiye meme kanseri taraması yapıldı.

Mobil Kanser Tarama Aracı'nda ebe olarak görev yapan Berna Ulubey, taramaların ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Ulubey, rahim ağzı kanseri taramasının 30-65 yaştaki kadınlara 5 yılda bir, meme kanseri taramasının 40-69 yaştaki kadınlara 2 yılda bir, kalın bağırsak kanseri taramasının ise 50-70 yaştaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir uygulandığını belirtti.

KETEM birimlerinin kent merkezi ve ilçelerin yanı sıra kırsal bölgelerde de hizmet verdiğini ifade eden Ulubey, köylere gidildiğinde camilerden yapılan anonslarla vatandaşların taramalara davet edildiğini dile getirdi.

Erken teşhisin tedavi başarısında önemli olduğunu vurgulayan Ulubey, taramalar sayesinde kanserin belirti vermeden önce tespit edilerek tedaviye daha erken başlanabildiğini kaydetti.

Kaynak: AA