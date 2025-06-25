Bitlis Eren Üniversitesi'nde Mezuniyet Sevinci

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 2 bin 399 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

BEÜ Stadyumu'nda yapılan 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni, öğrencilerin ellerinde Filistin ve Türk bayrağıyla alana kadar gerçekleştirdiği kortej yürüyüşüyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, BEÜ'nün bugüne kadar 26 bin 787 mezun vererek, ülkenin geleceğine çok değerli katkılar sunduğunu söyledi.

14 binden fazla öğrencisiyle eğitim hayatını sürdüren üniversitenin kısa sürede bilim ve eğitim yuvasına dönüştüğünü belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz 7 fakültesi, 2 yüksekokulu, 9 meslek yüksekokulu, 17 uygulama ve araştırma merkeziyle bugün ilimizin ve bölgemizin yüz akı kurumlarından biri haline gelmiştir. Bugün yine bu mezunlara katılan 2 bin 399 mezunumuzla bu aile daha da büyümektedir. Bu başarıyı mümkün kılan başta çok değerli rektörümüz olmak üzere tüm akademik ve idari kadroya, ayrıca siz değerli ailelere en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bir gencin başarı hikayesi sadece onu değil ailesinin, öğretmenlerinin ve tüm toplumun ortak emeğidir."

"Üniversitemizi turizm ve sağlık alanında güçlendirmek istiyoruz"

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise üniversite olarak Bitlis ve çevresinde bölgesel kalkınmanın lokomotifi haline gelmeyi kendilerine misyon edindiklerini vurguladı.

Son üç yıl içinde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nu kurduklarını anlatan Elmastaş, şöyle devam etti:

"Üniversitemizi turizm ve sağlık alanında da güçlendirmek istiyoruz. Sayıları 50'yi geçen öğrenci kulüpleri ile öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmelerine fırsat veriyoruz. Dolayısıyla her anlamda öğrencilerimize imkanlar oluşturuyoruz ve öğrenci merkezli bir anlayışla üzerimize ne düşüyorsa yapmaktayız. Üniversite-sanayi, üniversite-STK, üniversite-kent iş birliğini önemsiyoruz ve dolayısıyla Bitlis Eren Üniversitesi olarak ilde ve bölgede öncü bir kurum olmak istiyoruz."

Mezun olan öğrencileri kutlayan Elmastaş, "Sevgili gençler, çok çalıştınız, emek verdiniz ve bugün mezun aşamasına geldiniz. Mezuniyet yeni bir başlangıçtır. Aldığınız diplomalarla yetinmeyeceksiniz. Sürekli kendinizi geliştireceksiniz, önünüze gelen fırsatları iyi değerlendireceksiniz. ya sevdiğiniz işi yapın ya da yaptığınız işi sevin. Sizi siz yapan değerlere sahip çıkın. Sizlerden beklentimiz, gittiğiniz her yerde bilgiyi, ahlakı ve adaleti rehber edinmenizdir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin kep atması ve konser etkinliğinin ardından son bulan programa üniversitenin akademik ve idari personeli, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.