Kırgızistan'da 'Avrasya Tarih, Dil ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu' başladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk dünyasını ilgilendiren konuların ele alınacağı "Avrasya Tarih, Dil ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu" başladı.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Ankara Üniversitesi (AÜ) işbirliğinde "Avrasya Tarih, Dil ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyumun açılışında konuşan KTMÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Aşık, 2 gün sürecek sempozyumda dil, tarih, coğrafya ve arkeoloji uzmanlık alanlarına odaklanılacağını vurguladı.

Toplam 10 akademik oturum gerçekleştirileceğini belirten Aşık, özellikle yeni perspektifler kazandırarak Türk dünyasına katkı sunmayı, birbirine dost ve kardeş halkların kenetlenmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Aşık, Avrasya Tarih, Dil ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu'nun Ekim 2023'teki KTMÜ'de gerçekleştirilen Türk Tarihi ve Türk Eskiçağ Bilimleri Çalıştayı'nın devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

"Türk Tarih Kurumu, Türk izinin peşindedir"

Sempozyum, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın başkanlığını yaptığı özel oturumla devam etti.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, "Nerede Türk varsa, nerede Türk'e dair bir iz varsa, Türk Tarih Kurumu o izin peşindedir." dedi.

Özgen, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye tarihi ve dünya tarihiyle ilgili faaliyetler yürüten Türk Tarihi Kurumunun bu yıl kuruluşunun 95. yılını kutlayacağını anımsattı.

Türk Tarih Kurumunun faaliyetlerini anlatan Özgen, Türk dünyasının vizyonu açısından önemi olan ortak alfabenin ardından 2 ciltlik ortak Türk tarihinin yazılmasıyla ilgili ilk toplantısını Ankara'da, 2'ncisini Kazakistan'da, 3'üncüsünü de nisanın son haftasında Özbekistan'da yapmayı planladıkları belirtti.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Albayrak, dekanlık yaptığı fakültenin kuruluş hikayesi, akademik kadrosu, fakültenin arkeolojik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Albayrak, fakültenin önemini vurgularken, "Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türkiye'de hayatına ya doğrudan ya da dolaylı olarak dokunmadığı neredeyse bir insanı rastlayamazsınız. Kimisi hoca olmuştur kimisi öğrenci olmuştur kimisi öğretmeni orada hoca olmuştur." ifadelerini kullandı.

KTMÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Anvarbek Mokeev de Kırgızistan devletinin, Kırgız tarihinin araştırılmasına büyük önem verdiğini anlattı.

Katılımcılara bilimsel destekleri için teşekkür belgeleri ve hatıra hediyeleri takdim edilen sempozyum, 25 Mart'ta sona erecek.