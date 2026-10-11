Birlik ve Dayanışma Sendikası Başkanı Mehlepçi, Hatay'da bin ASM sözünü sordu

(HATAY) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 44 ay geçmesine rağmen Hatay'da aile sağlığı merkezlerinin hala ağır koşullarda hizmet verdiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi şehir hastanelerinin müteahhitlerine akarken Hatay'da aile sağlığı merkezi yapmaya gelince neden kaynak bulunamıyor? Depremin üzerinden neredeyse dört yıl geçti. Öncelik deprem bölgesinde olmak üzere, insanca çalışabileceğimiz, kamu tarafından yapılmış, depreme dayanıklı, müstakil aile sağlığı merkezleri istiyoruz. Verilen bin ASM sözü nerede?" dedi.

Deprem bölgesindeki aile sağlığı merkezlerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının sorunlarını yerinde inceleyen Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, özellikle Defne ilçesindeki Turunçlu ve Harbiye aile sağlığı merkezlerinde yaşanan sıkıntılara dikkati çekti. Mehlepçi, depremzede sağlık çalışanlarının desteklenmesi gerekirken daha ağır koşullarda çalışmaya zorlandıklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı'na kalıcı ve depreme dayanıklı aile sağlığı merkezleri yapılması çağrısında bulundu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA DEPREMZEDE"

Hatay'da aile hekimlerinin, ebe ve hemşirelerin son derece güç koşullarda görev yaptığını belirten Dr. Mehlepçi, depremin üzerinden 44 ay geçmesine rağmen sorunların azalmadığını, aksine giderek ağırlaştığını vurgulayarak, "Arkadaşlarımız tuvaleti bile olmayan konteynerlerde, yazın sıcaktan yanarak, kışın soğuktan donarak, daracık alanlarda çalışmak zorunda bırakılıyor. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan arkadaşlarımız zaten tükenmiş, mutsuz ve yorgun. Hatay'da görev yapanların koşulları ise çok daha ağır. Onların da depremzede olduğu unutuluyor. Deprem bölgesinde çalıştıkları için adeta ayrıca cezalandırılıyorlar" diye konuştu.

Aile hekimliği sistemindeki sorunların yalnızca deprem bölgesiyle sınırlı olmadığını ifade eden Mehlepçi, "Eziyet Yönetmeliği olarak adlandırdığımız düzenlemeden bu yana defalarca söyledik, yine söylüyoruz: Aile hekimliği ve birinci basamak sağlık hizmetleri iyi gitmiyor. Bunun nedeni yanlış ve popülist sağlık politikaları" dedi.

"20 BİN KİŞİYE HİZMET VEREN MERKEZ TAHLİYE TEHDİDİ ALTINDA"

Hatay'ın Defne ilçesindeki Turunçlu Aile Sağlığı Merkezi'nin durumunu örnek gösteren Mehlepçi, beş birimli merkezde yaklaşık 15-20 bin kişiye sağlık hizmeti sunulmaya çalışıldığını belirtti. Merkezin konteynerlerde hizmet verdiğini ve çalışanların tahliye baskısıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Mehlepçi, şöyle devam etti:

"Bu fedakar sağlık çalışanlarına teşekkür etmek yerine, 'Burayı boşaltın, kendinize yer bulun. Boşaltmazsanız sözleşmeniz feshedilir' deniliyor. Defne'nin bu bölgesinde yeni bir aile sağlığı merkezi yapılmadığı gibi, aile hekimi arkadaşlarımız gece gündüz konteyner koyabilecekleri bir arsa aramak zorunda bırakılıyor. Bu mu sağlıkta örnek olduğumuzu söylediğimiz sistem? Deprem bölgesindeki çalışanlara pozitif ayrımcılık yapılmasını beklerken neden daha fazla cezalandırılıyorlar?"

"HAMİLE HEMŞİRE TUVALETE GİTMEK İÇİN 200 METRE YÜRÜYOR"

Konteyner aile sağlığı merkezlerindeki fiziki koşulların hem çalışanlar hem de hastalar açısından kabul edilemez olduğunu vurgulayan Dr. Mehlepçi, en temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığına dikkati çekerek, "Konteyner çarşısının içinde, kasapla, kahvehaneyle iç içe aile sağlığı merkezi olur mu? Tuvaleti olmayan aile sağlığı merkezi olur mu? Hamile bir hemşire arkadaşımız, tuvalet ihtiyacını karşılayabilmek için neden 200 metre yürümek, üstelik araç trafiğinin olduğu yoldan geçerek başka yerlere gitmek zorunda bırakılıyor?" diye sordu.

Yağışlı havalarda da ciddi sorunlar yaşandığını belirten Mehlepçi, ziyaretinden üç gün önce yağan yağmurda çevrenin sular altında kaldığını, hastaların yağmurdan korunabileceği bir alanın dahi bulunmadığını ifade etti.

"HARBİYE ASM APAR TOPAR BOŞALTILDI"

Hatay'daki sorunların Turunçlu Aile Sağlığı Merkezi ile sınırlı olmadığını belirten Mehlepçi, birkaç ay önce Harbiye Aile Sağlığı Merkezi'nin de apar topar boşaltıldığını aktararak, "Çalışan arkadaşlarımızın 'En azından taşınacağımız konteynerlerin altyapısı hazırlansın' talepleri bile dinlenmedi. Yaz ortasında klimalarını sökerek taşınmak zorunda bırakıldılar. Yıkım kararı çıkmış bir aile sağlığı merkezine tek tip tabela yaptırmaya bütçe bulunuyor ama sağlık merkezlerinin en temel ihtiyacı olan tuvaleti yapmaya neden kaynak bulunamıyor?" ifadelerini kullandı.

"BİN ASM SÖZÜ NEREDE?"

Sağlık Bakanlığının kaynak kullanımını da eleştiren Mehlepçi, şehir hastanelerine ayrılan bütçeye karşılık deprem bölgesindeki aile sağlığı merkezlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmamasının kabul edilemez olduğunu savundu. "Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi şehir hastanelerinin müteahhitlerine akarken Hatay'da aile sağlığı merkezi yapmaya gelince neden kaynak bulunamıyor? Depremin üzerinden neredeyse dört yıl geçti. Öncelik deprem bölgesinde olmak üzere, insanca çalışabileceğimiz, kamu tarafından yapılmış, depreme dayanıklı, müstakil aile sağlığı merkezleri istiyoruz. Verilen bin ASM sözü nerede?" diye sordu.

"ARKADAŞLARIMIZIN DERTLERİNİ DİNLERKEN UTANIYORUZ"

Mehlepçi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Hatay'da yaşayan insanlarımızın aşılarını, izlemlerini, kanser taramalarını, muayenelerini ve koruyucu sağlık hizmetlerini büyük bir özveriyle yürüten aile hekimlerimizin, ebelerimizin ve hemşirelerimizin sesini duyun. Deprem bölgesinde görev yapan sağlık çalışanlarının daha fazla mağdur edilmesini değil, desteklenmesini; cezalandırılmasını değil, hak ettikleri çalışma koşullarına kavuşturulmasını istiyoruz. Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak arkadaşlarımızın dertlerini dinlerken utanıyoruz. Her zaman onların yanında, her zaman onların sesi olmaya devam edeceğiz. Bıkmadan, usanmadan, siz duyana kadar."

Kaynak: ANKA