Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğruyol'dan Bakan Koca'ya "Gri Kod" Tepkisi: "Bugüne Dek Uygulanan 'Beyaz Kod' Uygulamasından Ne Sonuç Aldık Ki?...

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlıkta şiddete karşı uygulanmaya başlanan “gri kod” uygulamasına tepki gösterdi. Gri kod uygulamasının sağlıkta şiddetin önlenmesi için çözüm olmayacağını ifade eden Doğruyol, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, “Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet olaylarına karşı yıllarca seyrettiniz. Anlaşılıyor ki, ikinci aşamada oyalamaya sürecine geçtiniz. Bizim anladığımız, hiçbir tedbir almayan bakanlık, hiçbir şey yapmayıp bir şey yapıyor gibi görünmek istiyor. Beyaz kod öncesi devreye girmesi planlanan gri kod erken uyarı sistemi ile neyi planlıyorsunuz? Gri kod verdiğimizde şiddet uygulayacak olan vatandaş “Dur ben bekleyeyim, güvenlikçiler, idareciler olay yerine gelsin” diye sizi mi bekleyecek? Sayın Bakan, emin olun ki sağlıkta şiddeti önlemek bu kadar zor değil” dedi.

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlıkta şiddete karşı uygulanmaya başlanan "gri kod" uygulamasına tepki gösterdi. Gri kod uygulamasının sağlıkta şiddetin önlenmesi için çözüm olmayacağını ifade eden Doğruyol, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek, "Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet olaylarına karşı yıllarca seyrettiniz. Anlaşılıyor ki, ikinci aşamada oyalamaya sürecine geçtiniz. Bizim anladığımız, hiçbir tedbir almayan bakanlık, hiçbir şey yapmayıp bir şey yapıyor gibi görünmek istiyor. Beyaz kod öncesi devreye girmesi planlanan gri kod erken uyarı sistemi ile neyi planlıyorsunuz? Gri kod verdiğimizde şiddet uygulayacak olan vatandaş "Dur ben bekleyeyim, güvenlikçiler, idareciler olay yerine gelsin" diye sizi mi bekleyecek? Sayın Bakan, emin olun ki sağlıkta şiddeti önlemek bu kadar zor değil" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'İkinci Beyaz Reform' kapsamında sağlıkta şiddete çözüm olarak açıkladığı 'gri kod' uygulamasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, yaptığı yazılı açıklamada, 'Gri kod' uygulamasının sağlıklı şiddeti önlemede çözüm olmayacağını savundu. Doğruyol, açıklamasında şunları ifade etti:

"Bugüne kadar sağlıkta şiddeti önlemek için, gerekli yasaları çıkarmayan, var olan yasaları bile uygulamayan yetkililerin sağlıkta şiddeti önlemek için yeni çözümleri "gri kod" uygulaması. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre; sağlıkta "İkinci Beyaz Reform" dönemi kapsamında sağlıkta şiddetin önüne geçilmesine yönelik yeni uygulamalar içerisinde bulunan, Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı'nda, yeni erken uyarı sistemiyle sağlık çalışanları mobil uygulamadan düşük şiddet riskine karşı "gri kod", yüksek şiddet riskine karşı ise "beyaz kod" butonuna basarak güvenlik görevlileri ve hastane yönetimini tehlikeden haberdar edebilecekmiş. Açıklamaya göre, bu yolla olaya etkin ve hızlı müdahaleyle şiddet gerçekleşmeden müdahale edilmesi sağlanacak, şiddet riskinin daha büyük olduğu durumlarda ise mobil uygulamadaki "beyaz kod" butonuna basılabilecekmiş. Bu butona basıldığında kolluk kuvvetleri şiddet olayına anında müdahale edecek. Daha önce "Gri-Beyaz Kod" alan kişileri sistem tanıyacak, ayrıca daha önce gri kod veya beyaz kod alarak şiddet eyleminde bulunmuş kişiler herhangi bir sağlık kuruluşuna tekrar başvurduklarında sistem tarafından tanınabilecek ve gerekli tedbirler alınacakmış. Bakanlık, hastanelerde devreye girecek olan gri kod uygulamasını bu hafta bazı sağlık kuruluşlarında pilot uygulama olarak başlattı."

"SAĞLIKTA ŞİDDETİ YILLARCA SEYRETTİNİZ, ŞİMDİ OYALAMA SÜRECİNE GEÇTİNİZ"

Doğruyol, açıklamanın devamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da şu sözlerle eleştirdi:

"Bugüne dek uygulanan "beyaz kod" uygulamasından ne sonuç aldık ki? Her geçen gün artarak devam eden sağlıkta şiddet olaylarına karşı etkili yasalar çıkarmak, şiddet uygulayan vatandaşlara caydırıcı uygulamalar getirmek yerine, Sağlık Bakanlığı'nın yeni çözümü olan "gri" kod" uygulamasını anlamak mümkün değildir. Sayın Bakan, beyaz kod başvurularında düşüş olduğunu açıklıyor. Sağlıkta şiddet her geçen gün artarak devam ederken, düşüşte sağlık çalışanlarının beyaz koddan sonuç alamamış olmaları ve sürekli mahkemelere gidip gelmesi etkili olabilir mi? Hastanelere koyduğunuz "x ray" cihazlarına ne oldu? ALO 184 şikayet hattıyla doktoru, hemşireyi halen kendi bakanlığına şikayet ettiriyorsunuz. Vatandaş şikayetinde, 'Gideceğim o doktoru hemşireyi döveceğim, öldüreceğim' diyor. Tüm bunların üzerine hiçbir tedbir alınmıyor, Bakanlık hastaneyi arayıp, 'tedbir alın, dikkatli olun' diyor. Böyle bir tedbir olabilir mi? Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet olaylarına karşı yıllarca seyrettiniz. Anlaşılıyor ki, ikinci aşamada oyalamaya sürecine geçtiniz. Bizim anladığımız, hiçbir tedbir almayan bakanlık, hiçbir şey yapmayıp bir şey yapıyor gibi görünmek istiyor. Beyaz kod öncesi devreye girmesi planlanan gri kod erken uyarı sistemi ile neyi planlıyorsunuz? Biz anlayamadık. Gri kod verdiğimizde şiddet uygulayacak olan vatandaş "Dur ben bekleyeyim, güvenlikçiler, idareciler olay yerine gelsin" diye sizi mi bekleyecek? Sayın Bakan, emin olun ki sağlıkta şiddeti önlemek bu kadar zor değil"

"ŞİDDET UYGULAYAN VATANDAŞLAR SAĞLIK HİZMETLERİNİ BELLİ BİR SÜRE ÜCRETLİ ALSIN"

Doğruyol, açıklamasında sağlıkta şiddetin önlenmesine yöneliköneri ve taleplerini şöyle sıraladı:

"Sağlık çalışanlarının görevleri başında olan memurlar olduğunu vatandaşa hatırlatın. Sağlıkta şiddet uygulayan vatandaşı belli süre nezarette tutun. Verilen cezalarda HGB (Hükmün açıklanmasının geri bırakılması) uygulamayın. Sağlıkta şiddet uygulayan vatandaş (acil durumlar hariç) sağlık hizmetlerini belli süre ücretli alsın. Çalışanlarınıza şikayet ettirdiğiniz ALO 184 şikayet hattını kapatın. Şu tedbirleri alın ve kamuoyunda bilgilendirme yapın sağlıkta şiddet ilk etapta en az yüzde 50 düşecektir."