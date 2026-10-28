Birleşik Kamu-İş, 776 günde 60 usulsüz atama iddiasıyla iptal başvurusu yaptı

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Fatma Betül Sayan Kaya'nın bakanlığı döneminde usulsüz yapıldığı öne sürülen atamaların iptali için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurdu. Konfederasyon, talebin reddedilmesi halinde yargı yoluna başvuracağını açıkladı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Kara, Genel Mali Sekreter Şenol Eyüboğlu, Genel Hukuk-Özlük ve TS Sekreteri Hakan Boyar ile Genel Dış İlişkiler ve Ar-Ge Sekreteri Sadık Doğrul'dan oluşan heyet, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya döneminde usulsüz yapıldığı öne sürülen atamaların iptali için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Konfederasyon tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemiz haftalardır milyonlarca haneyi vuran fon skandalı ile boğuşuyor. SPK'nın gözleri önünde gerçekleşen usulsüzlükler zinciri ile bir kısmı AKP'li ya da AKP'ye yakın bir avuç vurguncunun yurttaşımızın sırtından usulsüz servet elde ettiği gerçeğini anlamaya çalışırken akıl almaz bir usulsüzlüğe daha vakıf olduk. Basına yansıyan bilgilere göre krizin sembol ismi Fatma Betül Sayan 776 günlük Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde Özel Kalem Müdürünü 60 defa değiştirmiş. Bu vahim iddia bugüne kadar ikna edici bir dille yalanlanmadı. Görünen o ki kamu yönetiminde yaşanan çürümenin ve idari yetkinin kötüye kullanımının boyutu tahmin edilenin çok ötesinde. Ortalama her 13 günde bir Özel Kalem Müdürü değişikliği mantık kuralları ile izah edilemez. Hayatın olağan akışına ve fiili hizmet gereklerine tamamen aykırı olan bu devir hızı, Özel Kalem Müdürü atamalarının kağıt üzerinde olduğunu, atanan kişilerin fiilen görev icra etmediğini, söz konusu istisnai kadroların bütünüyle başka kamu kurumlarına asil kadroyla sınavsız geçiş sağlayan birer topril kapısı olarak kullanıldığını açıkça gözler önüne sermektedir. Anayasa ve 657 sayılı Kanunun amir hükümlerine ve eşitlik ve hakkaniyet kurallarına aykırı olarak gerçekleştirilen bu uygulama, sadece idari bir usulsüzlük değil yurttaşlık hakkına yönelik ağır bir saldırıdır.

"TALEBİMİZİN REDDEDİLMESİ HALİNDE YARGI YOLUNA BAŞVURACAĞIZ"

Anayasal ve yasal güvence altında olan eşitlik, liyakat ve kariyer ilkeleri AKP döneminde ayaklar altına alınmış durumda. Bu ilkeler sistematik bir şekilde ihlal edilmekte, kamunun kaynakları ve kadroları yandaşlara tahsis edilmekte. Açıkça suç oluşturan keyfi uygulamanın Fatma Betül Sayan'ın kişisel tasarrufunu aşan bir uygulama olması kuvvetle muhtemeldir. 776 günde 60 atama tablosu AKP dönemindeki bütün istisna kadro atamalarını şaibeli hale getirmiştir. Konfederasyon olarak konuyu kapsamlı şekilde gündemimize almış durumdayız. İstisnai kadro kullanma yetkisine sahip diğer Bakanlık ve idari birimlerle ilgili olarak da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Umudunu KPSS ye bağlamış işsiz milyonların hakkının gasbedilmesine göz yummayacak, liyakatin, adaletin ve hukukun üstün olduğu bir Türkiye'yi yaratacağız. Kamu gücünü suistimal eden bir grubun devleti bir çiftlik gibi yöneterek yakınlarına ve yandaşlarına haksız kadro dağıtmasına, toplumsal adalet düzenini paramparça etmesine izin vermeyeceğiz. Bugün itibariyle yeni ismiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na usulsüz atamaların iptali için başvuru yaptık. Talebimizin reddedilmesi halinde yargı yoluna başvuracağız."

Kaynak: ANKA