Birgün Muhabiri Sarya Toprak'ı Hedef Gösterenlere Suç Duyurusu: Bu Saldırı, Hakikatin Peşinden Giden Gazetecilere Açık Bir Gözdağıdır

Haber/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Gazeteciler, basın meslek örgütleri, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin haberlere imza atan BirGün muhabiri Sarya Toprak'ın hedef gösterilmesinin ardından İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Savcılığa yapılacak suç duyurusu öncesinde Toprak'a destek mesajları verilen açıklamada, "Bu saldırı, hakikatin peşinden giden gazetecilere açık bir gözdağıdır" denildi.

Gazeteciler, basın meslek örgütleri, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin haberlere imza atan BirGün muhabiri Sarya Toprak'ın hedef gösterilmesinin ardından Bursa'da kamu emekçisi olarak görev yapan babası Hasan Toprak'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde savcılığa yapılacak suç duyurusundan önce yapılan açıklamada, Sarya Toprak'a destek mesajları verildi.

"SARYA TOPRAK'I HEDEF GÖSTERENLER, GÜLİSTAN DOKU CİNAYETİNİ İŞLEYENLERLE SUÇ ORTAKLIĞI YAPMAKTADIR"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Güç, "Bugün basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılar yalnızca gazetecileri değil, halkın haber alma hakkını da hedef halini almıştır. Gazeteciler yaptıkları haberler nedeniyle hedef gösterme, yargı baskısı ve aileleriyle tehdit edilerek susturulmaya çalışılmaktadır. Gazeteci Sarya Toprak da Gülistan Doku cinayetiyle ilgili yaptığı haberler nedeniyle hedef alındı, dijital lince maruz kaldı. Sarya Toprak'ı hedef gösterenler, Gülistan Doku cinayetini işleyenlerle suç ortaklığı yapmaktadır. 'Cinayete yardım ve yataklık' TCK 39'a göre suçtur, gazetecilik suç değildir" dedi. DİSK Basın-İş adına açıklamaya katılan Alparslan Aydın ise, "Değerli meslektaşımız Sarya Toprak'ı ve çok değerli babasına dayanışmalarımızı ifade etmek istiyoruz. Aynı zamanda tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı'ya ve onlarca hapishanede bulunan gazeteci arkadaşlarımıza dayanışmamızı ifade etmek istiyoruz. Bu aslında sadece meslektaşlarımızı değil, sadece BirGün'ü değil, sadece basın meslek örgütlerini değil, aslında tüm emekçi halkımızı ilgilendiren bir saldırı silsilesi bu" diye konuştu.

"ÖYLE BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ Kİ..."

Avukatının açıklamasından sonra söz alan BirGün muhabiri Sarya Toprak ise "Bugün burada olan, dayanışmalarını ileten herkese çok teşekkür ederim. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bu rejime biat etmeme kapasitesi olan dahi herkesi hedef alan, şeytanlaştıran bir rejimle karşı karşıyayız. Medyanın çoğunluğunu ele geçiren ve yandaş medyayı kendi fikirlerini yaygınlaştırmak, kendine düşman gördüğü herkesi şeytanlaştırmak için kullanan bir güruh var kaşımızda..." ifadelerini kullandı.

BirGün gazetesinin basın açıklaması ise muhabir Melisa Ay tarafından okundu. "Bu saldırı, hakikatin peşinden giden gazetecilere açık bir gözdağıdır" denilen açıklamada, "Kadın cinayetlerinde, şüpheli kadın ölümlerinde, kayıp kadın dosyalarında, çocuk istismarı vakalarında kamu gücünün ve siyasi ilişkilerin sorgulandığı her olayda gazetecilerin susturulmak istenmesinin yeni bir örneğidir" görüşüne yer verildi.

"SARYA TOPRAK, GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA AKP BAĞLANTISINI ORTAYA ÇIKARMASININ ARDINDAN SİSTEMATİK SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI"

Açıklama şöyle:

"Bugün burada sadece bir meslektaşımızı değil, halkın haber alma hakkını ve en temel hukuk ilkelerini savunmak için bir aradayız. İktidarın ülkede estirdiği hukuksuzluk fırtınasında yelkenini şişirenler, halkın ve haklının yanında olan gazetecileri yaptıkları haberler nedeniyle hedef tahtasına oturtuyor. BirGün muhabiri Sarya Toprak, gazetecilik faaliyeti ve kamunun yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında AKP bağlantısını ortaya çıkarmasının ardından sistematik bir saldırıyla karşı karşıya kaldı."

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say tarafından açıkça hedef gösterilen Toprak'ın kişilik hakları yok sayıldı. Muhabirimiz binbir türlü iftira ve karalamayla karşı karşıya kaldı. Bu saldırı sadece sosyal medya üzerinden yürütülen linç kampanyasıyla sınırlı kalmadı; kamu gücü kötüye kullanılarak arkadaşımızın ailesi de hedef alındı. Gazetecilik üzerindeki baskılar, gazetecilerin ailesine kadar uzandı. Sarya Toprak'ın babası, 30 yıllık kamu emekçisi Hasan Toprak, kızının yaptığı haberlerin intikamı alınmak istenircesine mesnetsiz iddialarla görevinden uzaklaştırıldı.

"BU SALDIRI, HAKİKATİN PEŞİNDEN GİDEN GAZETECİLERE VERİLEN AÇIK BİR GÖZDAĞIDIR"

BirGün bugüne dek üstü kapatılmak istenen kadın cinayetlerinin peşine düşmüş, susturulmak istenen kadınların sesine ses olmuştur. BirGün Rabia Naz Vatan'ın, Nadira Kadirova'nın, Yeldana Kahraman'ın, Rojin Kabaiş'in, Gülistan Doku'nun ve nice kadın ve çocuğun faillerinin ortaya çıkarılması için kamu yararına habercilik yapmıştır. Bu yüzden bugün Gülistan Doku cinayetine dair yaptığı haber sebebiyle muhabirimizin hedef alınması yalnızca haber alma hakkına yönelik bir saldırı değildir. Bu saldırı, kadınların yaşam hakkını savunanlara, kayıp kadın dosyalarının takipçilerine, kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkına ve adalet arayışına yönelmiştir. Bu saldırı, hakikatin peşinden giden gazetecilere verilen açık bir gözdağıdır. Kadın cinayetlerinde, şüpheli kadın ölümlerinde, kayıp kadın dosyalarında, çocuk istismarı vakalarında, kamu gücünün ve siyasi ilişkilerin sorgulandığı her olayda gazetecilerin susturulmak istenmesinin yeni bir örneğidir.

"KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKKINI SAVUNMAK SUÇ DEĞİL, KAMUSAL GÖREVDİR"

Çünkü biliyoruz ki bu ülkede çok sayıda kadın ölümü 'intihar', 'kaza' ya da 'şüpheli ölüm' denilerek kapatılmak isteniyor. Dosyaların etkin soruşturulmadığı, delillerin karartıldığı, faillerin korunduğu ya da siyasi ilişkilerin üzerinin örtüldüğü her durumda gazetecilik kamu adına hakikatin izini sürme sorumluluğudur. Kadınların ve çocukların yaşam hakkını savunmak, onların adalet arayışını görünür kılmak suç değil; toplum adına yerine getirilen kamusal bir görevdir.

Buradan açıkça ilan ediyoruz: Gazetecilik suç değildir! Bir gazeteciyi haberleri üzerinden susturamayanların, ailesini hedef alarak gözdağı" vermeye çalışması acizliktir. Sarya Toprak'ın ailesiyle birlikte hedef alınmasını asla kabul etmiyoruz. Hasan Toprak hakkındaki bu hukuksuz kararın derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. Sarya Toprak ile ailesini hedef gösterenlerin ve muhabirimizin kişisel verilerini ifşa edenlerin yargı önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız.

Bu ülkenin onurlu gazetecileri tehditlere boyun eğmeyecek. Ne Sarya Toprak ne cezaevindeki arkadaşımız İsmail Arı ne de başka bir meslektaşımız bu karanlığa ve ondan güç alan haydutluğa teslim olacak. Sarya Toprak yalnız değildir! Gazetecilik üzerindeki baskılara son verilsin! Kamu emekçisi Hasan Toprak göreve iade edilsin!"

Kaynak: ANKA