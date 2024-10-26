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Birgi Köyü: Tarih ve Doğanın Buluştuğu Eşsiz Destinasyon

Birgi Köyü: Tarih ve Doğanın Buluştuğu Eşsiz Destinasyon
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Birgi köyü, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alırken, asırlardır korunan geleneksel mimarisi ve doğal güzellikleriyle yaz-kış yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

İZMİR'in Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü tarafından 2022'de 'Dünyanın En İyi Köyleri' arasında gösterilen Ödemiş ilçesi Birgi köyünün geleneksel mimari dokusu asırlardır korunuyor. Doğa ile tarihi güzelliklerin iç içe geçtiği Birgi, sonbahar güzelliği ile yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen ilk destinasyonlar arasında yer alıyor.

Ödemiş'in Birgi köyünde geleneksel mimari doku asırlardır korunuyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de giren, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından 2022'de 'Dünyanın En İyi Köyleri' arasında gösterilen Birgi, Frig ve Lidya uygarlıkları, Pers ve Bergama krallıkları, Roma ve Bizans İmparatorluğu, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden kalma izler taşıyor. Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, Derviş Ağa Camii, Derviş Ağa Medresesi, İmam-ı Birgivi Mehmet Efendi Türbesi, Çakırağa Konağı başta olmak üzere tarihi camileri, medreseleri, türbeleri, çeşmeleri, hamamları ve tarihi evleriyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Birgi, sonbahar güzelliğiyle yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor.

'ANLATMAYA GEREK YOK'

Birgi'yi sürekli ziyaret ettiğini söyleyen Faruk Badem (64), "İstanbul ve Kuşadası'nda yaşıyorum. Zaman zaman misafirlerim olduğu zaman onları da alıp, Türkiye'nin tarihi coğrafi bölgelerini, yakın bölgeleri elimden geldiği kadar tanıtmaya çabalıyorum" dedi. Badem, "Birgi'de tarihi olarak çok çeşitli yapılar var. Camiden tutun da külliyesine, hamam kültürüne kadar her şey burada var. Yerleşim bölgesi, beylik zamanında yapıldığı için şanslı bir köy olarak görebiliriz. Anlatmaya gerek yok, köy kendini ifade ediyor. Bu köyde filmler çekiliyor ve tarihi mekan olarak seçiliyor. Türk sinemasında da bu köy çok kullanıldı" diye konuştu.

'DOĞALIĞI KORUNMALI'

Almanya'da yaşayan Ayşegül Sannuroğlu (57) ise "Almanya, Kuşadası arasında mekik dokuyorum. Birgi'ye ilk defa geldim. Çok güzel modern bir şehir diyeceğim ama köymüş" dedi. Birgi'nin adını daha önce çok duyduğunu dile getiren Sannuroğlu, "Şirince için güzel deniliyor ama burası daha güzel bir yer. Doğallığı korunmalı, çok da turizmle değiştirmesinler, alt yapısı kalsın" diye konuştu.

Haber : Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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