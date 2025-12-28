Vicdan gemisinin hikayesini anlatan belgeselin ilk gösterimi gerçekleştirildi

İsrail'in Malta açıklarında dronla saldırı düzenlediği Vicdan (Conscience) gemisinin hikayesini anlatan "Bir Vicdan Belgeseli"nin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Fatih Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi'ndeki programda konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, farklı din ve milletlerden olan ve Akdeniz'de birleşip Gazze'ye doğru yola çıkan tüm insanların tarihe geçmiş kahramanlar olduğunu söyledi.

Filistin mücadelesinin İsrail'le Filistin ya da Müslümanlar arasında olmadığını belirten Davutoğlu, bu mücadelenin İsrail ve insanlık arasında olduğunu dile getirdi.

Davutoğlu, İsrail'in Somaliland'ı tanımasının sıradan bir olay olmadığını vurgulayarak, bunun çok eskiden beri yürüyen bir proje olduğunu, bunun karşısında son derece dirayetli durmaları gerektiğini söyledi.

Filistin meselesinin siyaset üstü olduğunu belirten Davutoğlu, bu meselede herkesin bir arada olması gerektiğini kaydetti.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise insanlık dışı ablukayı kırmaya çalışan tüm çabaların çok değerli olduğunu ifade ederek, aktivistlere ve belgeseli hazırlayanlara teşekkür etti.

Salonda Gazze'ye ilişkin gösterilen görüntülere değinen Yapıcıoğlu, "Şurada birkaç dakikalığına iki boyutlu haliyle bile görmeye tahammül edemediğimiz görüntüler maalesef çok uzun bir süredir Filistin'de her gün fiilen yaşanıyor. Zulüm son iki yıldır yaşanmıyor orada, 1917'de İngiliz işgali ile başlayan bir zulüm her yıl biraz daha artarak bugüne kadar geldi. 7 Ekim Aksa Tufanı ve Gazze direnişi bir ışık, bir okul, bir ders oldu. Halimize ışık tuttu. Ne kadar garip ve zayıf durumda, nasıl parçalamış durumda olduğumuzu gördük. Yeni bir sistem yeni bir dünya düzeninin vaktinin geldiğini anlamış olduk." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın hikayesi Gazze'nin üzerine inşa edilecektir"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da Gazze'nin yeryüzünün görmüş olduğu en büyük okul olduğunu dile getirdi.

Gazze'nin bütün dünyaya içinde bulunduğu gerçekliği gösterdiğini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Kutlu doğumlar çoğu zaman büyük sancılardan, büyük dramlardan, büyük felaketlerden sonra oluşur. İnanıyorum ki yeni dünyanın hikayesi Gazze'nin üzerine inşa edilecektir. Son 100-150 yıldır insanlığa anlatılan paradigma Gazze'yle çökmüştür. Rahmetli Erbakan Hoca da dünyadaki siyasi ve cari düzene dikkati çekerek siyonizm tehlikesini anlatıyordu ama geniş kitlelerin bir kısmı bunu bu kadar fark edememiş, görememişti. Ama Gazze'den sonra bütün dünya siyonizmin insanlık düşmanı bir ideoloji olduğunu görmüş oldu."

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Beheşti İsmail Songür ise sivil vicdanının İsrail'in işgal ettiği sınırlara gitmeye ne zaman çalışsa İsrail'in kırmızı alarm verdiğini söyledi.

Sınırlara giderek İsrail'i rahatsız edeceklerini dile getiren Songür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyoruz ki o sınırlara gittiğimizde, ulaştığımızda İsrail'in bu soykırımını da durduracağız. Bizim için bu yol denizden geçiyor. Önümüzdeki sezonda dünyanın yine dört bir yanından neredeyse 100 farklı ülkenin katılımıyla yüzlerce geminin hareket etmesi için yeni bir kampanya başlattık. Bu süreçte Akdeniz'deki birçok ülkenin limanlarından yüzlerce gemi hareket edecek. İnanıyoruz ki bu hareket eden gemilerle abluka kırılacak, Gazze'ye insani yardımdan ulaştırılacak ve İsrail yaptığı bu soykırımın hesabını dünya vicdanının önünde vermek zorunda kalacak."

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Gelecek Partisi Denizli Milletvekili ve Vicdan gemisi katılımcısı Sema Silkin Ün, aktivistler ve davetliler de katıldı.

Vicdan gemisi fotoğraflarından oluşan slayt gösterisinin devamında "Bir Vicdan Belgeseli" salonda gösterildi.

Programda, Vicdan gemisinin yolcuları sahneye çıkarak şahitliklerini anlattı.