Bir evden kamyon dolusu çöp çıkarıldı - Haberler

Bir evden kamyon dolusu çöp çıkarıldı

MALATYA Malatya'da koku nedeniyle rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine bir eve giden ekipler, içeriden bir kamyon çöp çıkarttı.

TOKİ Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde yalnız yaşayan 54 yaşındaki bir kadına ait olan bir evden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri, Yeşilyurt Belediyesinin 444 8 910 nolu Çağrı Merkezine şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonucu evin bulunduğu apartmana giden Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin her odasının çöplerle dolu olduğunu tespit edip, tutanak tuttu. Evin temizlenmesi için detaylı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, uzun uğraşlar sonucu evden 1 kamyon dolusu çöp çıkarttı. Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi. Evin temizlenmesinin ardından apartman sakinleri de rahat bir nefes aldı. Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Ramazan Yavuz ile apartman sakinleri, ekiplerin gösterdiği duyarlılık nedeniyle Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.

Yeşilyurt'ta çevre ve insan sağlığına zarar verecek her türlü olaya müdahale ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürü Emin Gölgeli, " TOKİ Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde ki bir apartmanda bulunan bir evden kötü kokular geldiğine yönelik yapılan ihbar sonucu Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Çevre Denetim Birim personellerimizle ortak bir çalışma yaptık. 54 yaşında yalnız yaşayan bir vatandaşımıza ait olan bu evin bütün odalarında çöpler tutulduğunu tespit edip, tutanağımızı tuttuk. Ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde; bütün odaları çürümüş çöple ve kullanılmayan eşya ile dolu olan ev, baştan aşağıya temizlenerek dezenfekte edildi. Yapılan titiz çalışmayla bütün odaları boşaltılan evden yayılan kötü kokular giderilmiş olup, apartman içerisindeki olumsuz görüntüde giderilmiş oldu. Yeşilyurt Belediyesi olarak çevre ve insan sağlığının korunması ve muhafaza edilmesine çok büyük önem veriyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatlarıyla bu çalışmalarımızı 7/24 sürdürmekteyiz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel