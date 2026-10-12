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Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı

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Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
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Siyasette Cemil Tugay transferinin ardından gözler yeni geçiş iddialarına çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'ın "Sırada bir büyükşehir var" sözleriyle işaret ettiği ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir olduğu öne sürülürken, Özdemir'in telefonlarına ulaşılamaması kulisleri hareketlendirdi.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın 'Sırada bir büyükşehir var' ifadesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.
  • Büşra Özdemir'in telefonlarına ulaşılamıyor.
  • Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından 11 Temmuz 2025'te belediye meclisi seçimiyle oy çokluğuyla başkanvekilliğine getirilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımının ardından siyasette gözler yeni transfer iddialarına çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın işaret ettiği ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir olduğu öne sürülürken, Özdemir'in telefonlarını kapatması iddiaları güçlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti saflarına katılması, Ankara kulislerinde yeni parti değişikliklerinin habercisi olarak değerlendirildi. Süreçle ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın "Sırada bir büyükşehir var" ifadeleri kamuoyunda büyük merak uyandırdı.

ARADIĞINIZ KİŞİYE ULAŞILAMIYOR 

Ankara ve yerel yönetim kulislerinde geçiş yapacak yeni ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir olduğu iddiası konuşulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde resmi katılımın gerçekleşebileceği belirtilen Özdemir'in telefonlarına ulaşılamadığı öğrenildi. Daha önce AK Parti’ye katılan belediye başkanlarının da geçiş süreci öncesinde iletişimlerini kesip açıklama yapmama yolunu tercih etmesi, aynı senaryonun tekrarlandığı şeklinde yorumlandı.

Özdemir'in pehlivanlara desteği gündem olmuştu.

BÖCEK'İN TUTUKLANMASININ ARDINDAN GÖREVE GELMİŞTİ

Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından, 11 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclisinde gerçekleştirilen seçimle oy çokluğuyla başkanvekilliği görevine getirilmişti. Özdemir'in olası parti değişikliği kararına ilişkin resmi bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

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'Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek' iddiası"Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek" iddiası
Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıDuygu 1987:

Bakalim bu şahsın çıkarı ne olacak

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Haber YorumlarıMurat OKUYAN:

Hesap proje ne bilmiyorum ilk seçimde zaten kaybedilecek yerler. Adam satınalma ve transfer akp yi yıpratmak aslında, güçlendiklerini zannediyorlar. Akp devrilmez deprem gibi çökecek gibi. Uyduruk yalan anketler hiç biri gerçeği yansıtmıyor.

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Haber YorumlarıİSMAİL KILINÇ:

Telefonu kapatmakta moda oldu:)ne komikler ama

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Haber Yorumlarıhaydar topçu:

Belediyelerin kapatılması gerekir gereksiz

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Haber Yorumlarıkoru hayat:

iyide böyle zorla el koyarak alıyon ama seçimlerde yine kaybedecen ne diye masraf ediyon ki boşuna

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Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:

bencede bu antalya

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