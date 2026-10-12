Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımının ardından siyasette gözler yeni transfer iddialarına çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın işaret ettiği ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir olduğu öne sürülürken, Özdemir'in telefonlarını kapatması iddiaları güçlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti saflarına katılması, Ankara kulislerinde yeni parti değişikliklerinin habercisi olarak değerlendirildi. Süreçle ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın "Sırada bir büyükşehir var" ifadeleri kamuoyunda büyük merak uyandırdı.

ARADIĞINIZ KİŞİYE ULAŞILAMIYOR

Ankara ve yerel yönetim kulislerinde geçiş yapacak yeni ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir olduğu iddiası konuşulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde resmi katılımın gerçekleşebileceği belirtilen Özdemir'in telefonlarına ulaşılamadığı öğrenildi. Daha önce AK Parti’ye katılan belediye başkanlarının da geçiş süreci öncesinde iletişimlerini kesip açıklama yapmama yolunu tercih etmesi, aynı senaryonun tekrarlandığı şeklinde yorumlandı.

Özdemir'in pehlivanlara desteği gündem olmuştu.

BÖCEK'İN TUTUKLANMASININ ARDINDAN GÖREVE GELMİŞTİ

Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından, 11 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclisinde gerçekleştirilen seçimle oy çokluğuyla başkanvekilliği görevine getirilmişti. Özdemir'in olası parti değişikliği kararına ilişkin resmi bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

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Kaynak: Haberler.com