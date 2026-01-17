Haberler

Bingöl'de bazı şehirler arası yollarda ulaşıma kar engeli

Güncelleme:
Bingöl'de meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Diyarbakır kara yolları tır geçişlerine kapatıldı. Bingöl Valiliği, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl-Elazığ, Bingöl- Erzurum ve Bingöl- Diyarbakır kara yollarının tır geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Bingöl Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sürücülere kentteki kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ Devlet Yolu'nun Bingöl Sancak Kavşağı ile Karakoçan Ayrım Kavşağı arası saat 19.50 itibarıyla, Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası ve Bingöl- Diyarbakır Devlet Yolu'nun Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası saat 20.30 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır."

