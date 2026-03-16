Bingöl'de sağanak su baskınlarına neden oldu; ahırda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ve ahırları su bastı. Ahırda mahsur kalan 12 keçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Genç ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi Derekul Caddesi'ndeki ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından taşkın koruma amacıyla inşa edilen dere yatağı, yağış nedeniyle taştı. Taşkın sonucu çevredeki bazı iş yerleri ile ahırlar su altında kaldı, hasar oluştu. Taşkın nedeniyle su basan bir ahırda 12 keçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla keçiler bulundukları yerden çıkarılarak güvenli alana alındı. Genç Belediyesi ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde gece boyunca çalışma yürüttü. İş makineleriyle tıkanan kanalizasyon ve dere yataklarına müdahale edilirken, cadde ve sokaklarda biriken çamur temizlendi. Belediye yetkilileri, yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dere yataklarına yakın alanlarda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı