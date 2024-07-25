Bingöl'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi

Bingöl'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerden iki kişinin cenazesi kentte defnedildi.

Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde dün madde bağımlısı olduğu belirtilen 20 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu'nun bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybeden Özcan Aydın (55) ve Fikri Carfi'nin (55) cenazesi Genç Devlet Hastanesi morgundaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Özcan Aydın'ın cenazesi merkeze bağlı Bilaloğlu köyündeki mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuk babası Aydın'ın Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünde arazöz şoförü olarak görev yaptığı ve yaklaşık 1 ay önce emekli olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine Aydın'ın eşi, çocukları ve yakınlarının yanı sıra Orman İşletme İl Müdürü İbrahim Börü ve kurum personeli de katıldı.

Fikri Carfi'nin cenazesi ise merkeze bağlı Dikme köyündeki taziye evinde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Carfi'nin köyde tarım ve hayvancılıkla uğraştığı, evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olay

Bingöl'de dün Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkisinde polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.