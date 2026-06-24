Haberler

Çayda kaybolan Vedat'ın babası: Arkadaşlarıyla buraya geldiğini bilmiyorduk

Çayda kaybolan Vedat'ın babası: Arkadaşlarıyla buraya geldiğini bilmiyorduk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde Sarım Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 3 çocuk babası Vedat Karabulut'u arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor. 135 kişilik ekip, 4 kilometrelik alanda su altı kameraları ve dronlarla arama yapıyor.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Sarım Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut'u (34) arama çalışmaları 11'inci gününde sürüyor. Vedat'ın babası Abdullah Karabulut, "Oğlum Vedat'ın bir kızı ve iki oğlu var. Çocuklardan biri engelli. Pazar günü arkadaşlarıyla buraya geldiğini bilmiyorduk. Bize de herhangi bir şey söylememişti" dedi.

Olay, 14 Haziran'da Genç ilçesi Sağgöze köyü Kaymaz mezrası ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasındaki Sarım Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için Diyarbakır'dan arkadaşlarıyla bölgeye gelen Vedat Karabulut, suya girdi. Bir süre sonra çayın karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapılan Karabulut, gözden kayboldu. Vedat Karabulut'un akıntıya kapılıp sürüklendiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, Karabulut'un çayda sürüklendiği, birkaç arkadaşının akıntıya rağmen suya atlayıp kurtarmaya çalıştığı, ancak Vedat Karabulut'un bir süre sonra kaybolduğu görüldü.

ÇALIŞMALAR 4 KİLOMETRELİK ALANDA YOĞUNLAŞTI

Karabulut'un bulunması için Bingöl AFAD koordinesinde başlatılan çalışmalara, Bingöl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama-Kurtarma ekipleri de destek veriyor. Toplam 135 personelin katıldığı çalışmaların 11'inci gününde; su altı kameraları, dronlar, balık adamlar ve iş makineleri kullanılıyor. İlk etapta yaklaşık 20 kilometrelik alan taranırken, ekiplerin Karabulut'un suya düştüğü noktadan itibaren yaklaşık 4 kilometrelik alanda yoğunlaştığı belirtildi.

'EKİPLER GAYRETLE ÇALIŞIYOR'

Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar da bölgeye giderek Karabulut'un ailesi ve arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vedat Karabulut'un babası Abdullah Karabulut, oğlunun üç çocuk babası olduğunu belirterek, "Oğlum Vedat'ın bir kızı ve iki oğlu var. Çocuklardan biri engelli. Pazar günü arkadaşlarıyla buraya geldiğini bilmiyorduk. Bize de herhangi bir şey söylememişti. Kaybolduğunu amcaoğlu haber verdi. Ekipler gayretle çalışıyor. Allah herkesten razı olsun" dedi.

BİR AN ÖNCE SONUÇ ALINMASINI İSTİYORUZ'

Karabulut'un amcası Mehmet Karabulut ise aile olarak büyük bir acı yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün 11'inci günümüz. Ekiplerin çalışmalarını takdir ediyoruz ancak bir an önce sonuç alınmasını istiyoruz. Sabah erken saatlerden akşama kadar burada bekliyoruz. Aile olarak adeta yarım bir depremi yaşıyoruz" diye konuştu. Sağgöze köyü muhtarı Bedri Özan da tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, çalışmalarda emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi

Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi: 16 Haziran gecesi...
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi

Özel harekata ateş açıldı, karı-koca etkisiz hale getirildi
Canlı yayında büyük arbede! Polisin silahını kapıp kurşun yağdırdı

Milyonların gözü önünde yaşandı! Canlı yayın bir anda kabusa döndü
Gezep'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz'deki ayrılığın perde arkası

Gezep'in ipi neden çekildi? İşte sürpriz ayrılığın perde arkası
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi

Altında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi