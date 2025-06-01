Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Türkiye adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre; Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Özlüce Barajı mevkiinde saat 12.26'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem vatandaşlarda korku ve paniğe yol açtı.

KANDİLLİ "4.5" DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

BİR DEPREM DAHA

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 12.55'te yaşanan deprem yerin 11.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.