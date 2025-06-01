Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Özlüce Barajı mevkiinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 12.26'da yaşanan deprem yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Türkiye adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre; Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Özlüce Barajı mevkiinde saat 12.26'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem vatandaşlarda korku ve paniğe yol açtı.
KANDİLLİ "4.5" DEDİ
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.
BİR DEPREM DAHA
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 12.55'te yaşanan deprem yerin 11.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.