Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
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Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Özlüce Barajı mevkiinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 12.26'da yaşanan deprem yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre; Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Özlüce Barajı mevkiinde saat 12.26'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem vatandaşlarda korku ve paniğe yol açtı.

Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ "4.5" DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

BİR DEPREM DAHA

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 12.55'te yaşanan deprem yerin 11.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tek sebebi erdoan

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Yorum Beğenme30
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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Hükümet istifa

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Bu Krollar Buaralar Fenaaa Sallaniyy

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Haber Yorumlarıbqzzhk2xfs:

yaşanacak sadece buyuk istanbul depremi kaldi , geriye sadece çigliklar ve acilar kalacak bu ulkeden

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Erkanı olduğu yerde yunusuda bayernde......

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