Binali Yıldırım, Mut'ta hayırseverin desteğiyle inşa edilen anaokulun açılışına katıldı

ESKİ Meclis Başkanı Binali Yıldırım Mersin 'in Mut ilçesinde bir hayırseverin desteğiyle inşa edilen anaokulun açılışına katıldı. Yıldırım, "İnsana yapılan yatırım, en güzel yatırımdır" dedi.

Hayırsever Yücel Tekin'in 81 İl 81 Anaokulu Projesi kapsamında yaptığı bağışla, anne ve babasının adını taşıyan Hatice-Ata Tekin Kızılay Anaokulu, ski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle açıldı. Törene; Yıldırım'ın yanı sıra ve eşi Semiha Yıldırım, Mersin Valisi Atilla Toros ile eşi Dudu İrem Toros, milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, İlçe Kaymakamı Osman Çelikkol, Belediye Başkanı Murat Orhan, Türk Kızılayı Genel Başkan Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın, Türk Kızılayı İstanbul Merkez Şube Başkanı Yılmaz Sezgin, bağışçı Yücel Tekin, daire amirleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı. Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Halk Dansları Topluluğu bir gösteri sundu. 81 İl 81 Anaokulu Projesi tanıtım filmi gösteriminin ardından konuşan bağışçı Yücel Tekin, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

'EN BÜYÜK YATIRIMI EĞİTİME YAPTIK'

Burada konuşan Binali Yıldırım, "25 yıl öncesine gittiğimizde, 2002 yılında bir karar verdik. Cumhurbaşkanımız liderliğinde eğitimi önceliklerimiz arasında bir numara yaptık. O yıldan başlayarak eğitimin bütçesini daima birinci sırada, en yüksek bütçe haline getirdik. Bu da şunu gösteriyor; insana yapılan yatırım en güzel yatırımdır. Bina yaparsınız, okullar yaparsınız, fabrikalar yaparsınız, yollar yaparsınız, bunların ömrü bellidir. 50 sene, bilemedin 100 sene. Ama insana yapacağınız, yatırım nesilden nesle durmadan devam eder. Daha 2 gün önce 102'nci yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet, bizim en büyük kazanımımızdır. İstiklal Savaşı'mız sonrası tekrar Anadolu topraklarında bayrağımızın dalgalanmasına ve bağımsız Türk Devleti'nin kurulmasında önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını, şehitlerimizi bugün bu vesileyle bir daha rahmetle şükranla anıyoruz. Türkiye, 780 bin kilometrekare vatan toprağıyla sınırlı bir ülke değildir. Benim biliyorsunuz bir de Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallı Başkanlığım var. Dolayısıyla Adriyatik'ten Moğolistan sınırına kadar, Balkanlar'a kadar bu coğrafyada daha fazla bulunma ve soydaşlarımızı kardeşlerimizi yakından tanıma fırsatım oldu. Onların da rol modeli Türkiye'dir. Türkiye'nin sorumluluğu sınırlarının çok çok daha ötesindedir. Bu sorumluluğun farkında olarak daha çok gayret edeceğiz. Bölgemizde güçlü olmaya, güçlü kalmaya mecburuz. O yüzden de en büyük yatırımı evlatlarımıza yapacağız. Çağın gereklerine göre en iyi şekilde donanmış yetişmiş evlatlarımız bu ülkenin en büyük teminatı olacak" diye konuştu. İl Müftüsü Aydın Yığman'ın yaptığı duanın ardından okulun kurdelesi kesildi. Açılış sonrasında protokol üyeleri, sınıfları gezerek çocuklara hediyeler verdi. Daha sonra anaokulunun kış bahçesine katılımcılar tarafından fidan dikildi.