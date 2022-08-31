Bina yeni yapılıyormuş gibi gösterildi! Yıkım kararı verildi

Hatay'da yaşayan Hayat Yapar'a ait 40 yıl önce babaannesi tarafından yapılan evin bir bölümü için sanki bina yeni yapılıyormuş gibi CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz tarafından yıkım kararı verildi. Bu haksızlığı gören CHP Samandağ İlçe Başkanı AV. Turgay Abacı, Hayat Yapar'ın avukatı olarak mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Fakat mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen ev yıkılmaya çalışılıyor.

Hatay'da yaşayan bir ailenin kızı Hayat Yapar'ın babaannesi vefat ettikten sonra evini torununa bıraktı. Bunun üzerine CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz tarafından evin bir bölümü için bina sanki yeni yapılıyormuş gibi gösterilip yıkım kararı verildi.

YIKIMI DURDURMA KARARI ALINDI

Yıkımın gerçekleşmemesi için aile harekete geçerek mahkemeye başvurdu. Bu haksızlığı gören CHP Samandağ İlçe Başkanı Av. Turgay Abacı, Hayat Yapar'ın avukatı olarak mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı.

DURDURMA KARARINA RAĞMEN BİNAYI YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bu konuyla ilgili Hayat Yapar'ın babası Habip Yapar şu sözleri söyledi. Yapar, "Fakat CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına rağmen binayı yıkmaya çalışıyor. Belediye yetkilileri evi boşaltmamızı istiyorlar" dedi.

KAÇAK İNŞAAT YAPILIYOR DENİLDİ

Habip Yapar sözlerine şunları ekledi: "Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği evimize kızımın üstüne Hayat Yapar adına olmasına rağmen bu sefer eşim Sevcan Yapar adına tekrardan yıkım kararı verildi.40 yıl önce yapılan binaya sanki şimdi yeni yapılıyormuş gibi kaçak inşaat yapılıyor diyerek 5900 lira para cezası gönderildi. Evimizin bu bölümünde 27 yaşında 3 yıl önce vefat eden oğlum Adil Yapar'ın hatıraları var" dedi.

YARDIMLA İSTEKLERİ CEVAPSIZ KALDI

Öte yandan Habip Yapar, anıları olan evi ve hiçbir yasallığa aykırı olmayan evinin yıkılmasını istemiyor. Yetkili kişilerden yardım isteyen Yapar'a hiç kimse yardım eli uzatmadı. Bununla da yetinmeyip Samandağ Kaymakamıyla görüşmek isteyen Yapar randevu almadı.