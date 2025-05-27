Bilkent Şehir Hastanesi'nde Evlilik Cüzdanı Kontrolü İddiası Yalanlandı

Bilkent Şehir Hastanesi'nde Evlilik Cüzdanı Kontrolü İddiası Yalanlandı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği ile ilgili yalan bir iddiayı reddetti. İddiaya göre, evli olmayan bir kadının tedavisi yapılmadı. Ancak DMM, tedavi sürecinde evlilik cüzdanı istenmediğini ve yanlış anlaşılmaların olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine giden bir kadın hastanın tedavisi, evli olmadığı gerekçesiyle yapılmadı" iddiasını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, hastanedeki Gençlik Merkezi Polikliniğinin "15-24 yaş aralığında, çocuk sahibi ve evli olmayan gençlerin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak kendilerini rahat hissedecekleri bir ortam" sağlamak amacıyla sağlık hizmeti verdiği, hastaların bu poliklinikte ayrıca kadın sağlığı konusundaki danışmanlık hizmetlerinden yararlanabildiği ifade edildi.

Açıklamada, 24 yaşındaki kadın hastanın Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvurduğu, ilk başvurusunda yaşının sehven 25'in üzerinde olduğu değerlendirildiği için Jinekoloji Polikliniğinde hekim tarafından muayene edildiği belirtildi.

Hekim tarafından şikayetleri dinlenen ve tedavisi planlanan kadın hastanın, sonuç değerlendirmesi için yeniden başvurduğunda 25 yaşın altında olması nedeniyle aynı binadaki Gençlik Merkezi Polikliniğine yönlendirildiği ve tedavi sürecinin burada sürdürüldüğü bilgisi verildi.

DMM, tedavi süreçlerinde hastalardan evlilik cüzdanı isteme gibi bir uygulamanın kesinlikle söz konusu olmadığını vurgulayarak, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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