YÖK'ten Bilim Kafe ile Geleceğin Meslekleri Buluşması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Gençleri geleceğin dünyasına hazırlayacak meslekleri planlarken, bu meslekleri doğru anlatmanın da sorumluluğunu taşıyoruz." ifadesini kullandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran'da YÖK tarafından, Türkiye genelindeki üniversitelerin Bilim İletişimi Ofisleri ile kurumsal iletişim birimlerinin temsilcilerinin katılımıyla "Geleceğin Meslekleri Buluşması" gerçekleştirildi.

Buluşmanın ardından üniversiteler, tercih döneminde öğrenci ve ailelere rehberlik etmek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında, "Bilim Kafe" etkinlikleri düzenlemeye başladı.

Bu kapsamda, 16 Haziran'dan bugüne kadar üniversiteler tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 500 "Bilim Kafe" etkinliğinde geleceğin meslekleri, istihdam odaklı yükseköğretim programları ve yükselen kariyer alanları farklı başlıklar altında vatandaşlarla buluşturuldu.

Etkinliklerde akademisyenler yapay zeka, siber güvenlik, yazılım mühendisliği, veri bilimi, sağlık teknolojileri, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, enerji teknolojileri, uzay ve havacılık, tarım teknolojileri, robotik sistemler, girişimcilik, oyun teknolojileri, gastronomi ve geleceğin istihdam alanları gibi birçok konuda öğrenci, veli ve vatandaşlarla bir araya geliyor.

Buluşmalarda akademisyenler yapay zeka çağında değişen meslekler, dijital dönüşümün iş hayatına etkileri, yeni kariyer alanları, sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetkinlikler, üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarına ilişkin bilgi verdi.

Öğrenci ve ailelerin de akademisyenlere doğrudan soru yöneltme imkanı bulduğu etkinliklerde, üniversitelerin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı misyonunun daha görünür hale gelmesi, tercih dönemindeki aday öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve yükseköğretim kurumlarının geleceğin mesleklerine yönelik güçlü eğitim altyapılarının kamuoyuyla buluşturulması hedefleniyor.

Ayrıca etkinlikler, üniversitelerin bilimsel birikimini toplumla paylaşan kalıcı bir bilim iletişimi kültürünün oluşmasına da katkı sağlıyor.

"Meslekleri doğru anlatmanın sorumluluğunu taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde kurulan Bilim İletişimi Ofisleri koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla gençleri geleceğin meslekleriyle buluşturduklarını belirterek, "Gençleri geleceğin dünyasına hazırlayacak meslekleri planlarken, bu meslekleri doğru anlatmanın da sorumluluğunu taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleriyle gençlerin geleceğin mesleklerine ilişkin doğrudan bilgi edinme fırsatı bulduğunu aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"Akademisyenlerimiz, sektör temsilcilerimiz, mezunlarımız ve öğrencilerimiz aynı platformda bir araya gelerek, o programların kazandırdığı becerileri, kariyer fırsatlarını, çalışma hayatındaki karşılığını ve değişen dünyanın ihtiyaçlarını gençlerimize doğrudan anlatıyor. Böylece tercih yapacak gençlerimiz, meslekleri sadece broşürlerden değil, o alanı yaşayan ve üreten insanlardan dinleme imkanı buluyor."

Kaynak: AA