Şehit Astsubay İlhan Ongan'ın Son Mesajı

Şehit Astsubay İlhan Ongan'ın Son Mesajı
Güncelleme:
Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) babası Ali Ongan, oğluyla cep telefonuyla son görüşmesini anlattı.

Gürcistan- Azerbaycan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) babası Ali Ongan, oğluyla cep telefonuyla son görüşmesini anlattı.

Kentteki bir fabrikadan emekli, 23 yaşında bir de kızı bulunan Ali Ongan (59), AA muhabirine, oğluyla en son dün sabah cep telefonuyla bir mesajlaşma uygulaması üzerinden konuştuğunu söyledi.

Şehit İlhan Ongan'ın kendisine, "Baba, uçağımız geldi. Kıyafetlerimi giydim." şeklinde mesaj gönderdiğini anlatan Ongan, şunları kaydetti:

"Oğlum, 'Sis var, kalkmıyor uçak. Bekliyoruz.' dedi. Ben de 'Tamam oğlum.' dedim. Bir daha da haber yok ondan sonra. Bir de 'Ben gelince seni ararım.' dedi. Gelmedi oğlum işte, gelemedi."

Baba Ongan, "Oğlunuzun bir hayali var mıydı?" sorusuna, "Şehit olmaktı işte. Şehit oldu oğlum. Daha ne olacak? Vatanımız sağ olsun." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
