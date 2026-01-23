Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

Bilecik, Yalova ve Niğde'nin il emniyet müdürleri değişti.

3 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, 3 ile yeni emniyet müdürü atandı. Buna göre Bilecik, Yalova ve Niğde'nin emniyet müdürleri değişti.

2 İL EMNİYET MÜDÜRÜ, MERKEZE ÇEKİLDİ

Bilecik Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

YALOVA'YA YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ

Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Yalova, şarkıcı Güllü'nün evinin balkonundan düşüp şüpheli şekilde ölümü ve 29 Aralık'ta DEAŞ terör örgütü ile çıkan çatışmada 3 polisimizin şehit olmasıyla gündeme gelmişti.

İKİ POLİS BAŞMÜFETTİŞİ, İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar, Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer ise Niğde İl Emniyet Müdürü oldu.