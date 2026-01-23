Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri atandı. Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ise Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Yalova, şarkıcı Güllü'nün şüpheli şekilde ölümü ve 29 Aralık'ta DEAŞ terör örgütü ile çıkan çatışmada 3 polisimizin şehit düşmesiyle gündeme gelmişti.
