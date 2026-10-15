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Bilecik'te yaya geçitleri ve okul servisleri için trafik denetimi yapılıyor

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Bilecik'te yaya geçitleri ve okul servisleri için trafik denetimi yapılıyor
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Bilecik'te okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliği için güvenlik ve trafik denetimleri sürdürülüyor. Valilik açıklamasına göre okul servisleri, yaya geçitleri, şüpheli şahıs ve araçlar ile metruk binalar denetleniyor.

Bilecik'te öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde güvenlik ve trafik denetimleri devam ediyor.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet birimlerince okul ve çevrelerinde güvenlik önlemlerinin alındığı, trafik ekiplerince de okul servisleri, yaya geçitleri ve okul çevresindeki trafik düzenine yönelik denetimlerin titizlikle gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, okul çevrelerinde şüpheli şahıs ve araç kontrollerinin yanı sıra metruk binaların denetlendiği, genel asayiş uygulamaları ve trafik denetimleriyle çocukların güvenliğini tehdit edebilecek unsurlara karşı gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Okul güvenliği kapsamında görevli personelin yanı sıra trafik, asayiş ve diğer güvenlik birimlerinin katılımıyla geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, denetimlerin gün boyunca sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA
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