Haberler

Bozüyük'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Bozüyük'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir panelvan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde panelvan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

E.E. (45) yönetimindeki 11 ADB 567 plakalı panelvan minibüs, Saraycık mevkisinde, B.Ö. (40) idaresindeki 11 UC 374 plakalı otomobille çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaplan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü E.E. ile otomobilde bulunan Y.Ö. (41) A.Ş.Ö. (14) Z.A.Ö. (21) ve F.B. (68) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekmeyin dedi, dinletemedi! Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!

Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!
Bodrum dün gece karanlığa gömüldü: Nedeni belli oldu

Gözde tatil beldesi dün gece karanlığa gömüldü: Bakın nedeni neymiş
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye'den yıllar sonra sürpriz var
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Ormanda ağaca asılı halde bulundu
Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı

Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı