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Bilecik'te Kaybolan Çoban ve 100 Küçükbaş Hayvan Dron ile Bulundu

Bilecik'te Kaybolan Çoban ve 100 Küçükbaş Hayvan Dron ile Bulundu
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 100 küçükbaş hayvanıyla kaybolan çoban Muzaffer Çün, jandarmanın dron destekli arama çalışmaları sonucunda Sakarya'nın Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi Eğricay Üçgöletler mevkisinde bulundu. Hayvanlar sahibine teslim edilirken, çobanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, küçükbaş hayvanlarla kaybolan çoban dron yardımıyla bulundu.

Ciciler köyünde yaşayan Mustafa Akbıyık, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni yaptığı ihbarda kendisine ait 100 küçükbaş hayvan ile çoban Muzaffer Çün'den uzun süre haber alamadığını bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık bir saat süren dron destekli arama çalışmaları sonucunda sürüyü ve çobanı Sakarya'nın Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi Eğricay Üçgöletler mevkisinde buldu.

Ekipler, bulunan hayvanları sahibine teslim ederken, çobanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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