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Bilecik'te beyaz baston ve çevre bilinci için 2,5 kilometre pedal çevrildi

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Bilecik'te beyaz baston ve çevre bilinci için 2,5 kilometre pedal çevrildi
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Bilecik Altı Nokta Körler Derneği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Bisikletliler Derneği işbirliğinde çevre bilinci ve beyaz baston farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte dernek başkanı tandem bisikletle yaklaşık 2,5 kilometre pedal çevirdi.

Bilecik Altı Nokta Körler Derneği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde çevre bilinci ve beyaz baston farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şube Başkanı Çiler Kocaman, Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz ile dernek binasından tandem bisikletle yaklaşık 2,5 kilometre pedal çevirerek Gençlik Merkezi'ne geldi. Kocaman, burada Gençlik Merkezi Müdürü Nihat Kara, üniversite ve lise öğrencileri ile vatandaşlarla farkındalık oluşturmak amacıyla beyaz bastonla yürüdü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Hatice Yeşim Çakır, yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin günün sorunlarından biri olduğunu ve tüm bireylere görevler düştüğünü belirtti.

Kocaman da ellerindeki beyaz bastonun kendilerinin gözü, yol arkadaşı, rehberi ve kılavuzu olduğunu vurguladı.

Etkinlikle, görme engelli bireylerin bağımsız yaşam, güvenlik, erişilebilirlik ve eşit katılım haklarına dikkat çekmeyi amaçladıklarını aktaran Kocaman, şunları kaydetti:

"Yollarda, kaldırımlarda, çarşıda, pazarda, toplumsal yaşamın sürdüğü her alanda elinde beyaz bastonla yürüyen görme engelli kişilere rastlarsınız. Elimizdeki o beyaz baston bizim gözümüz, yol arkadaşımız, rehberimiz, kılavuzumuzdur. Biz onun sayesinde rahatlıkla yürür, engelleri aşar ve gideceğimiz yere bağımsız ve güvenli bir biçimde ulaşırız. Sizlerden dileğimiz yollarda, kalabalık yerlerde elinde beyaz bastonu olan kişilere rastladığınızda yanına yaklaşıp kendinizi tanıtarak yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormanızdır."

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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