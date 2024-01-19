Bilecik'te 3 Bin 425 Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 3 bin 425 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Balaban İlkokulunda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Törende konuşan Ünal, velilerin tatile giren çocuklarını küçük de olsa ödüllendirmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Karnelerdeki muhtemel olumsuzlukları ve başarısızlıkları çocuklarımızı yargılama aracı yaparak, kendilerine karşı sevgisini saygısını yitirmesine, okula ve hayata bakışını olumsuzlaştırmasına neden olacak boyutta bir davranış ve görüşmeden kaçınmalıdırlar. Onlara, her şeye rağmen sevdiğimizi ve en değerli varlığımız olduklarını hissettirmeliyiz. Her insan bir değildir. Bir çocuğumuz matematikte iyidir, diğeri Türkçede. Bazı çocuklarımız sanatta iyidir bazıları sporda. Bu yüzden kıyaslamayla onların üzerinde baskı kurmayın. Tatili boş bir zaman dilimi olarak görmemeli, çocuklarımızla birlikte yapacağımız bir plan dahilinde dinlenme, eğlenme ve okuma zamanları oluşturmalıyız."

Ünal, ilçede eğitimin daha kaliteli hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Öğrencilere yarıyıl tatilinde dinlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını, vakitlerini boş geçirmemelerini tavsiye eden Ünal, "Karnelerinde notları düşük olan öğrenciler de çok çalışıp ikinci dönemde notlarınızı düzeltebilir." dedi.

Program, protokolün öğrencilere karneleri dağıtmasıyla sona erdi.