Bilal Erdoğan, 'Kütüphane Sohbetleri' programına konuk oldu Açıklaması

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının AK Parti Kongre Merkezi'ndeki kütüphanede düzenlediği "Kütüphane Sohbetleri" programına katıldı.

Programın moderatörlüğünü üstlenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, buradaki konuşmasında, siyasetin yoğun gündemi içinde kültürü, sanatı, estetiği, mimariyi, şehri ve değerleri konuşmak için Kütüphane Sohbetleri'ni sürdürdüklerini söyledi.

Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı kültürün ve sanatın yüzyılı yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ve gençleri gelecek olarak gördüklerini dile getirdi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise eğitim ve meslek hayatına ilişkin bilgi vererek, 2011'den bu yana Türk kimliğini oluşturan kültürün ihyası, yeni nesillere sağlıklı ve canlı şekilde aktarılması, yeni nesillerin bu kültürel kimlikle kuşanmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunduğunu anlattı.

Bunun altında çeşitli eğitim ve gençlik çalışmalarının yer aldığını belirten Erdoğan, İlim Yayma Vakfı olarak başarılı öğrencileri yeni ufuklara eriştirmek için faaliyetler yaptıklarını kaydetti.

Bilal Erdoğan, milleti merkezine alan bir eğitim hareketi içerisinde yerli, milli ve bu toprakları vatan yapan değerleri referans alarak bunları dünyaya tesir edecek düzeye taşımak için mücadele ettiklerini ifade etti.

Bu amaç için gerekli özgüveni kendilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağladığını vurgulayan Erdoğan, 2000'li yıllardan bu yana Türkiye'nin milli gelirinin katlanarak arttığını, bununla birlikte oluşan imkanlarla Türkiye'nin dünyada söz sahibi olmaya başladığını aktardı.

"Başarılı insanları kendinize örnek almaya çalışın"

Birçok ülkenin Türkiye'yi örnek aldığını vurgulayan Erdoğan, bunu başarmanın yolunun fiziki ve beşeri altyapıya yapılan güçlü yatırımlarla mümkün olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her zaman bu konuda güçlü bir irade ortaya koyan lider olduğunu dile getiren Erdoğan, gençlere başarılı insanları örnek almalarını tavsiye etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizler kendinize kolay yoldan bir yere gelmiş insanları örnek almayın. Bizim açımızdan gerçekten Recep Tayyip Erdoğan bu yüzyıla damgasını vurmuş bir lider, başarılı bir insan. Siyaset hayatında da siyaset dışında da başarılı olması yönüyle, gençlerin Cumhurbaşkanımızı tanımasını ve örnek almasını çok önemsiyorum. Onun bu ülkeye sağladığı kabiliyetler, iddialı olmamızı gerektiriyor ki dünyadaki belli meselelerde Türkiye söz söylemeye devam edebilsin. Türkiye, dünyanın böyle bir zamanında Allah'ın izniyle insanlığın refahı, huzuru için bir şeyler yapacak konumda."

Dünyanın herkesin kendi menfaatini düşündüğü bir dönemden geçtiğini ve daha iyi, düzgün, insanı merkeze alan yeni bir dünya düzeni gerektiğini ifade eden Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeni bir dünya mümkün." sözlerini hatırlattı.

Erdoğan, bu nedenle daha bilinçli ve idealist bir nesil yetiştirilmesinin kritik önemini vurguladı.

"Okçulukta çığır açıldı"

Konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Bilal Erdoğan, yeni neslin önceki kuşaklara göre sağlık, eğitim gibi birçok alanda avantaja sahip olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye'de doğan bir çocuğun dünya çapındaki şeyleri düşünebilecek cürete sahip olduğuna değinen Erdoğan, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağladığı imkanlarla oluştuğunu ve büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Bir katılımcılının geleneksel sporlara yönelik gençlere önerilerini sorması üzerine Erdoğan, bu tür sporların gençlerin özel hayatını ve ilgi alanlarını da etkilediğini anlattı.

Okçuluğun oldukça popüler hale geldiğini, olimpik okçulukta başarıların çok ciddi arttığını ve lisanslı okçu sayısının 6 kat yükseldiğini vurgulayan Erdoğan, "Okçulukta gerçekten çığır açıldı." dedi.

"Bu millet ve lider olmadan o işleri de kimse yapamaz"

Bilal Erdoğan, depremzede bir öğrencinin 6 Şubat depremleriyle ilgili sorusunu da yanıtladı.

Depremden etkilenen şehirlerin hepsinin Türkiye'nin en nezih, en temiz, en sağlıklı, en yaşaması güzel şehirleri olacağını ifade eden Erdoğan, bu bölgenin Türkiye'nin yeni cazibe merkezi olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatında milletine hizmet etmek, iş yapmak dışında bir şey olmadığının altını çizen Bilal Erdoğan, şöyle konuştu:

"İşte torun torba karşısında olduğu zaman, güldürdüğü zaman, onları sevdiği zaman güzel ama onun dışında 'Tayyip Erdoğan'ın şöyle bir hobisi var, böyle bir zevki var, işte fırsat bulduğunda şunu yapar' falan diye orada o boşlukta hiçbir şey yok. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan bildiğini yapmaya devam ediyor, neticeyi Rabb'ine bırakıyor. Tevekkülün bir sembolü olduğunu düşünüyorum. 6 Şubat'ta da bunu yaptı. Başarılması imkansız olan şeyi başardı."

Öte yandan Bilal Erdoğan, "Bu millet ve lider olmadan o işleri de kimse yapamaz." dedi.

Bir gencin "Türkiye, ikinci yüzyılında hızla gelişen ve sınırları olmayan dijital dünyada devletimiz, milletimiz ve gençler olarak kendini nasıl konumlandırmalı?" şeklindeki sorusuna Bilal Erdoğan, "Alt yapısını hallettikten sonra devletin üstüne ne düşüyor? Artık istikametle ilgili belli yönlendirmeleri yapabiliyor devlet." diye yanıt verdi.

Türkiye'nin 23 yıllık başarı hikayesinde özel sektörün güçlü rol oynadığını anlatan Erdoğan, "Kamunun yatırımların desteklenmesinde ciddi bir rol oynadığını kabul etmek lazım. Bazen eleştirmek için söylüyorum. Öyle büyük şirketler var ki teşvik kadar yatırım yapmış mesela, teşviğin ötesinde yatırıma tenezzül etmemiş." diye konuştu.

Devletin bir altyapı oluşturduğunu ve üzerine düşen sorumluluğu her alanda yerine getirdiğini kaydeden Erdoğan, "Elbette ki devletimiz yurdumuzu, okulumuzu, şu anda sağladığı genel sağlık hizmetlerini sağlamaya devam edecek. Bu altyapıyı bana oluşturmuş. Peki ben acaba düşünülmemiş neyi yaparım? Sonuçta Selçuk Bayraktar'a kimse 'Sen gel, bunu çalış.' demedi. Kendisi 'Ben ne yapabilirim?' diye düşünmüş. Bir yol kendisine bulmuş ve o yolla ülkesine çok büyük bir hizmet, çok büyük katkı, güç, güç çarpanı katmış." değerlendirmesinde bulundu.

"Geleceğin teknolojilerinde nereler daha kritik olacak?" konusunu gençlerin herkesten daha iyi takip ettiğini söyleyen Erdoğan, "Bugün özendiğimiz, 'Biz yapabilir miyiz?' dediğimiz her şeyi yapabilecek bir nesilden bahsediyoruz. Onun için bir yandan devlet yakalayacak, bir yandan özel teşebbüs sürükleyecek. O yol bizi işte Türkiye Yüzyılı'na götüren yol olacak inşallah." dedi.

Bilal Erdoğan, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe ilişkin bir soruya ise şöyle cevap verdi:

"Üçüncüsünü yapmadan önce arkadaşlar dedi ki, 'Yapalım mı? Şimdi ateşkes var, millet gelir mi?' İkincisini yaparken de aynı durum vardı aslında. Daha belki ateşkes sonrası kadar ciddi değildi ama o zaman da bir sönümlenme dönemine denk gelmişti. Hassasiyetlerin azaldığı bir dönemdi. 'Yapalım mı, yapabilir miyiz, gelir mi insanlar?' derken, üçüncüsünü hemen yine de yapalım, hatta ben dedim ki, 'Aksa özgürleşinceye kadar yapalım.' Yani 1 Ocak, bu milletin, Hazreti Ömer, Selahattin Eyyubi'nin yadigarı olan Kudüs'ün özgürlüğü için yılda bir kere bir araya geldiği bir duası olsun. Yani keşke her zaman yapsak. Keşke hani Filistin Devleti kurulduktan sonra hala Mescid-i Aksa'ya gidemiyorsak bile yine yapsak."

Dünyada büyük yozlaşma görüldüğünü belirten Erdoğan, Türk milletinin medeniyet nöbetini devralabilecek müktesebata, imkana ve özgüvene sahip olduğunu ancak bunun için çok çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan Erdoğan, daha iyi bir dünya, toplum ve ülke için doğum oranlarında artış olmasının önemine dikkati çekti.

Programın sonunda Bilal Erdoğan'a Hatay'ın tarihini, direncini ve yeniden dirilişini simgeleyen "Hayat Ağacı" motifli mozaik tablo hediye edildi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve milletvekilleri de programa katıldı.