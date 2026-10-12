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BİK yazılı basının dijital dönüşümünü tartıştı; video tüketimi yüzde 77'ye ulaştı

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BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay, İstanbul'daki çalıştayda dijital dönüşümün internet sitesi kurmaktan ibaret olmadığını söyledi. Çay, sosyal medya ve video ağlarının ilk kez haber sitelerinin önüne geçtiğini, haftalık çevrim içi haber videosu tüketiminin yüzde 77 olduğunu aktardı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, dijital dönüşümün, yalnızca bir internet sitesi kurmak ya da basılı sayfaları dijital ortama taşımaktan ibaret olmadığını belirterek, "Asıl üzerinde durmamız gereken husus, gazeteciliğin köklü üretim, doğrulama ve dağıtım zincirini yeni şartlara nasıl uyarlayacağımız ve bu dönüşümü kurumsal yapıya nasıl entegre edeceğimizdir." dedi.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, SETA Vakfı işbirliğiyle İstanbul'da akademisyenlerin katılımıyla "Yazılı Basının Dijital Dönüşümü: Adaptasyon, Entegrasyon ve Sürdürülebilir Model Önerileri Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışında konuşan BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay, dijitalleşmeyle birlikte medya ekosisteminin çok boyutlu bir dönüşüm geçirdiğini, gazeteciliğin hız, veri, etkileşim ve çoklu platform kullanımı ekseninde yeniden şekillendiğini belirtti.

Okurların habere erişim alışkanlıklarının değiştiğine işaret eden Çay, uluslararası araştırmalara göre, sosyal medya ve video ağlarının çevrim içi habere erişimde ilk kez haber kuruluşlarının internet siteleri ve uygulamalarının önüne geçtiğini, haftalık çevrim içi haber videosu tüketim oranının ise yüzde 77'ye ulaştığını aktardı.

Çay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dijital dönüşüm, yalnızca bir internet sitesi kurmak ya da basılı sayfaları dijital ortama taşımaktan ibaret değildir. Asıl üzerinde durmamız gereken husus, gazeteciliğin köklü üretim, doğrulama ve dağıtım zincirini yeni şartlara nasıl uyarlayacağımız ve bu dönüşümü kurumsal yapıya nasıl entegre edeceğimizdir. Dijital dönüşümü, üretim biçimlerinden iş akışlarına, insan kaynağından teknik altyapıya, okurla kurulan ilişkiden gelir modellerine kadar basının bütün yapısını etkileyen çok boyutlu bir süreç olarak değerlendiriyoruz."

Dijital platformların yayıncılara daha geniş kitlelere ulaşma imkanı sunduğunu belirten Çay, platformlara bağımlılık, dijital görünürlük ve okurla doğrudan ilişki kurulması gibi konuların da önem kazandığını kaydetti.

Çay, dijital dönüşümün ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kalıcı çözümler geliştirilmesi için BİK'in çeşitli üniversitelerle işbirliği protokolleri imzaladığını hatırlatarak, akademik bilgi birikiminin basın sektörüne aktarılmasını, sektörde edinilen deneyimlerin ve karşılaşılan sorunların da akademik çalışmalara katkı sunmasını amaçladıklarını belirtti.

Akademisyenler sürdürülebilir model önerilerini değerlendirdi

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Faruk Taşçı başkanlığında iki oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayda, akademisyenler basın kuruluşlarının dijitalleşme sürecinde karşılaştığı adaptasyon ve entegrasyon sorunlarını değerlendirdi.

Çalıştayda dile getirilen görüşleri değerlendiren Abdulkadir Çay, dijital platformların artan etkisi karşısında basılı yayıncılığın varlığını sürdürmesinin güvenlik ve medya çeşitliliği açısından önem taşıdığını belirtti.

Basın sektörünün desteklenmesinde statik değerlendirme yöntemleri yerine nitelikli haberciliği ve okur kitlesini esas alan, teşvik odaklı ve dinamik sistemlere geçilmesi gerektiğini ifade eden Çay, sektör paydaşları arasında ortak hareket etme kültürünün geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Çalıştay kapsamında akademisyenler tarafından hazırlanacak sonuç bildirgesi, BİK'in resmi internet sitesinden kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: AA
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